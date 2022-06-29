Bu akşam televizyon izleyecek olan vatandaşlarımız "Bugün TV'de ne var?" sorusuna yanıt ararken kanalların TV yayın akışına göre bu akşam yayınlanacak dizi, film ve programları belli oldu. İşte 29 Haziran Çarşamba bugünkü Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...