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TV yayın akışı 29 Haziran 2022: Bugün kanallarda hangi dizi ve filmler var? Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TRT 1, TV8 yayın akışı

TV Yayın akışı 29 Haziran 2022 Cumartesi: Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TV8, FOX TV, TRT 1 yayın akışı

Televizyon seyircileri bu akşam yayınlanacak dizi ve filmleri araştırıyor. Her gün tüm kanallar TV yayın akışını resmi internet siteleri üzerinden paylaşıyorlar. TV yayın akışına göre bugün; Gizli Saklı, Züğürt Ağa, Komşum Bir Ajan, Kara Tahta ve Survivor All Star izleyicileri ile buluşacak. İşte 29 Haziran Çarşamba bugünkü Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

29.06.2022 - 13:28 | Güncelleme: ABONE OL

  • Bu akşam televizyon izleyecek olan vatandaşlarımız "Bugün TV'de ne var?" sorusuna yanıt ararken kanalların TV yayın akışına göre bu akşam yayınlanacak dizi, film ve programları belli oldu. İşte 29 Haziran Çarşamba bugünkü Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

  • SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeni Gelin

    09:15 Bir Şansım Olsa

    10:30 Şef Kapımda

    12:10 Gelin Evi

    15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

    18:45 Show Ana Haber

    20:00 Züğürt Ağa

    22:15 Gerzek Şaban

    23:45 Züğürt Ağa

    02:00 Gerzek Şaban

  • KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Küçük Ağa

    09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    11:00 Yaprak Dökümü

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Aşk-ı Memnu

    18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 Seversin

    23:45 Kutsal Damacana 2 İtmen

    02:00 Kutsal Damacana 2: İtmen

    02:45 Gelinim Mutfakta

    05:30 Yabancı Damat

  • FOX TV YAYIN AKIŞI

    08.00 Çalar Saat

    10.45 Ekonomi Arası

    10.50 Sen Çal Kapımı

    13.30 Kadının Eseri

    14.30 Gizli Saklı

    16.30 Yasak Elma

    19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber

    20.00 Gizli Saklı

    23.30 Tozluyaka

    01.45 Moskova'nın Şifresi Temel

    03.15 Senden Daha Güzel

  • ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Destan

    13:00 atv Gün Ortası

    14:00 Can Feda - Yerli Sinema

    16:00 Kardeşlerim

    19:00 atv Ana Haber

    20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

    00:20 İçimizdeki Ateş 1. Bölüm - Tekrar

    03:20 Gül Masalı 2. Bölüm - Tekrar

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