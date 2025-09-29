Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 29 Eylül 2025: Bugün televizyonda neler var? Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 29 Eylül 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Televizyon izlemek, bazı kişiler için en keyifli aktiviteler arasında yer alıyor. Ekran başına geçen izleyiciler, kanal kanal dolanıp beğendikleri dizi, film, yarışma gibi yapımlardan birini seçip izlemeye koyuluyor. Ne izleyeceklerine karar vermekte zorlanan kişiler ise 29 Eylül 2025 Pazartesi Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı listelerini inceleyerek plan yapıyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 29 Eylül 2025 TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2025 - 12:26 Güncelleme: 29.09.2025 - 12:26
        • 1

          TV yayın akışı, ne izlemek istediklerine karar vermek isteyen izleyicilere yardımcı oluyor. Kanalların yayın akışları aracılığıyla hangi dizi, film, program, yarışma gibi içeriklerin yayınlanacağı ve saat kaçta ekrana geleceği belli oluyor. Türkiye’nin en çok izlenen kanallarının 29 Eylül 2025 TV yayın akışı listeleri kontrol ediliyor. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 29 Eylül 2025 Pazartesi Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı…

        • 2

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Aile

          08:15 Bu Sabah

          10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

          12:30 Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Veliaht

          23:15 Kızılcık Şerbeti

          01:45 Bahar

          04:00 Veliaht

        • 3

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 İstanbullu Gelin

          09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

          16:15 Söz

          19:00 Star Haber

          20:00 Greenland Son Sığınak

          22:30 Greenland Son Sığınak

          00:30 Greenland Son Sığınak

          03:00 Bana Masal Anlatma

          05:00 Söz

        • 4

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 Yaprak Dökümü

          14:00 Gelinim Mutfakta

          16:45 Arka Sokaklar

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Uzak Şehir

          00:15 Arka Sokaklar

          03:00 Poyraz Karayel

          05:00 Kuzey Güney

        • 5

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Gözleri Karadeniz

          16:00 Esra Erol'da

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Panda Planı

          22:25 Aşk ve Gözyaşı

          01:30 Gözleri Karadeniz

          04:00 Kardeşlerim

        • 6

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:43 İstiklal Marşı

          05:45 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

          06:35 Kalk Gidelim

          09:20 Adını Sen Koy

          10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

          13:15 Seksenler

          14:30 Cennetin Çocukları

          17:45 Lingo Türkiye

          19:00 Ana Haber (Canlı)

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Cennetin Çocukları

          02:25 Teşkilat

          04:55 Seksenler

        • 7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          07:30 İlk Bakış

          08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

          10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

          12:30 Yasak Elma

          13:30 En Hamarat Benim

          16:15 Halef: Köklerin Çağrısı

          19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

          20:00 Kıskanmak

          22:30 Halef: Köklerin Çağrısı

          01:45 Kıskanmak

          03:45 İnadına Aşk

          04:30 Bay Yanlış

          06:00 Karagül

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

          08:30 Oynat Bakalım

          09:00 Gel Konuşalım

          13:15 MasterChef Türkiye

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          20:00 MasterChef Türkiye

          00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          03:30 Gel Konuşalım

        • 9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
