TV yayın akışı 28 Eylül 2025: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

TV yayın akışı 28 Eylül 2025 listesi gününü evde televizyon izleyerek geçirmek isteyen seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Kanalların yayın akışına göre, bugün birbirinden iddialı yapımlar ekrana gelecek. Peki, bugün TV'de hangi diziler ve filmler var? İşte, 28 Eylül 2025 Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı listesi...

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça (Yeni Bölüm)

09:45 Magazin D Pazar (Yeni Bölüm)

13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi (Yeni Bölüm)

13:40 Yumurcağın Tatlı Rüyaları

15:30 Eşref Rüya

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)

20:00 Arka Sokaklar

23:15 Eşref Rüya

KANAL D YAYIN AKIŞI

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:38 İstiklal Marşı 05:40 Benim Güzel Ailem 08:30 Mehmed: Fetihler Sultanı 11:45 Enine Boyuna (Canlı) 13:00 Hayallerinin Peşinde 14:00 Cennetin Çocukları 17:30 Kod Adı Kırlangıç 19:00 Ana Haber (Canlı) 20:00 Teşkilat 00:15 3'te 3 TRT 1 YAYIN AKIŞI SHOW TV YAYIN AKIŞI 06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi Gelsin 08:00 Bir Dağ Masalı 10:00 Pazar Sürprizi 13:00 Japon İşi 15:30 Veliaht 18:25 Hafta Sonu Ana Haber 20:00 Güldür Güldür Show SHOW TV YAYIN AKIŞI STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İstanbullu Gelin 09:00 Aramızda Kalsın 11:00 Tülin Şahin ile Moda 12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk 14:00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa 15:30 Sahipsizler 19:00 Star Haber – Canlı 20:00 Çarpıntı STAR TV YAYIN AKIŞI NOW YAYIN AKIŞI 08:30 Ezgi Gözeger Çalar Saat Hafta Sonu (Canlı) 11:15 Halef: Köklerin Çağrısı 14:30 Yasak Elma 16:30 Kıskanmak 19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu (Canlı) 20:00 Ölümlü Dünya 2 22:30 Halef: Köklerin Çağrısı 23:45 Efsane Futbol NOW TV YAYIN AKIŞI ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu 10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet 11:20 Dizi TV 12:10 Can Borcu 15:50 Gözleri Karadeniz 19:00 atv Ana Haber 20:00 Kim Milyoner Olmak İster? 00:20 Aşk ve Gözyaşı ATV YAYIN AKIŞI TV8 YAYIN AKIŞI 08:00 Oynat Bakalım 08:45 Gençlik Rüzgarı (Yeni Bölüm) 10:00 Gazete Magazin Yaz (Yeni Bölüm) 14:15 İtiraf Et 16:15 MasterChef Türkiye 20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm) 00:15 MasterChef Türkiye 28 EYLÜL 2025 TV YAYIN AKIŞI