TV yayın akışı 28 Eylül 2025: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?
Televizyonda ekrana gelecek olan yapımlar TV yayın akışı listesinde yer aldı. 28 Eylül Pazar akşamı pek çok dizi, film, yarışma programı izleyiciyle buluşacak. Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, TRT1 yayın akışı merak ediliyor. Bu akşam Arka Sokaklar, Güldür Güldür Show ekrana gelecek yapımlar arasında yer aldı. İşte, 28 Eylül tv yayın akışı listesi
TV yayın akışı 28 Eylül 2025 listesi gününü evde televizyon izleyerek geçirmek isteyen seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Kanalların yayın akışına göre, bugün birbirinden iddialı yapımlar ekrana gelecek. Peki, bugün TV'de hangi diziler ve filmler var? İşte, 28 Eylül 2025 Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı listesi...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça (Yeni Bölüm)
09:45 Magazin D Pazar (Yeni Bölüm)
13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi (Yeni Bölüm)
13:40 Yumurcağın Tatlı Rüyaları
15:30 Eşref Rüya
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)
20:00 Arka Sokaklar
23:15 Eşref Rüya
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:38 İstiklal Marşı
05:40 Benim Güzel Ailem
08:30 Mehmed: Fetihler Sultanı
11:45 Enine Boyuna (Canlı)
13:00 Hayallerinin Peşinde
14:00 Cennetin Çocukları
17:30 Kod Adı Kırlangıç
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Teşkilat
00:15 3'te 3
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi Gelsin
08:00 Bir Dağ Masalı
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Japon İşi
15:30 Veliaht
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:00 Aramızda Kalsın
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk
14:00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15:30 Sahipsizler
19:00 Star Haber – Canlı
20:00 Çarpıntı
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Ezgi Gözeger Çalar Saat Hafta Sonu (Canlı)
11:15 Halef: Köklerin Çağrısı
14:30 Yasak Elma
16:30 Kıskanmak
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu (Canlı)
20:00 Ölümlü Dünya 2
22:30 Halef: Köklerin Çağrısı
23:45 Efsane Futbol
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:20 Dizi TV
12:10 Can Borcu
15:50 Gözleri Karadeniz
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Aşk ve Gözyaşı
TV8 YAYIN AKIŞI
08:00 Oynat Bakalım
08:45 Gençlik Rüzgarı (Yeni Bölüm)
10:00 Gazete Magazin Yaz (Yeni Bölüm)
14:15 İtiraf Et
16:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 MasterChef Türkiye
