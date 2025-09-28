Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 28 Eylül 2025: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        TV yayın akışı 28 Eylül 2025: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        Televizyonda ekrana gelecek olan yapımlar TV yayın akışı listesinde yer aldı. 28 Eylül Pazar akşamı pek çok dizi, film, yarışma programı izleyiciyle buluşacak. Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, TRT1 yayın akışı merak ediliyor. Bu akşam Arka Sokaklar, Güldür Güldür Show ekrana gelecek yapımlar arasında yer aldı. İşte, 28 Eylül tv yayın akışı listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2025 - 11:34 Güncelleme: 28.09.2025 - 11:34
        TV yayın akışı 28 Eylül 2025
        TV yayın akışı 28 Eylül 2025 listesi gününü evde televizyon izleyerek geçirmek isteyen seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Kanalların yayın akışına göre, bugün birbirinden iddialı yapımlar ekrana gelecek. Peki, bugün TV'de hangi diziler ve filmler var? İşte, 28 Eylül 2025 Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı listesi...

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Yabancı Damat

        08:30 Konuştukça (Yeni Bölüm)

        09:45 Magazin D Pazar (Yeni Bölüm)

        13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi (Yeni Bölüm)

        13:40 Yumurcağın Tatlı Rüyaları

        15:30 Eşref Rüya

        18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)

        20:00 Arka Sokaklar

        23:15 Eşref Rüya

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        TRT1 YAYIN AKIŞI

        05:38 İstiklal Marşı

        05:40 Benim Güzel Ailem

        08:30 Mehmed: Fetihler Sultanı

        11:45 Enine Boyuna (Canlı)

        13:00 Hayallerinin Peşinde

        14:00 Cennetin Çocukları

        17:30 Kod Adı Kırlangıç

        19:00 Ana Haber (Canlı)

        20:00 Teşkilat

        00:15 3'te 3

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi Gelsin

        08:00 Bir Dağ Masalı

        10:00 Pazar Sürprizi

        13:00 Japon İşi

        15:30 Veliaht

        18:25 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:00 Aramızda Kalsın

        11:00 Tülin Şahin ile Moda

        12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk

        14:00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

        15:30 Sahipsizler

        19:00 Star Haber – Canlı

        20:00 Çarpıntı

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        NOW YAYIN AKIŞI

        08:30 Ezgi Gözeger Çalar Saat Hafta Sonu (Canlı)

        11:15 Halef: Köklerin Çağrısı

        14:30 Yasak Elma

        16:30 Kıskanmak

        19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu (Canlı)

        20:00 Ölümlü Dünya 2

        22:30 Halef: Köklerin Çağrısı

        23:45 Efsane Futbol

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:30 atv'de Hafta Sonu

        10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

        11:20 Dizi TV

        12:10 Can Borcu

        15:50 Gözleri Karadeniz

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

        00:20 Aşk ve Gözyaşı

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        TV8 YAYIN AKIŞI

        08:00 Oynat Bakalım

        08:45 Gençlik Rüzgarı (Yeni Bölüm)

        10:00 Gazete Magazin Yaz (Yeni Bölüm)

        14:15 İtiraf Et

        16:15 MasterChef Türkiye

        20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

        00:15 MasterChef Türkiye

        28 EYLÜL 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

