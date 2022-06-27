Televizyon yayın akışı, Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV kanalları için araştırılıyor. Haftanın ilk iş gününün akşamında ekrana gelen dizi ve filmler reyting sıralamasında birbirleriyle kıyasıya rekabet edecek. 27 Haziran telelvizyon yayın akışında; Sevmek Zamanı, Tozlukaya, Kaçış Planı, Organize İşler, Tomris, Çok Güzel Hareketler ve Survivor All Star yapımları yer alıyor. İşte, 27 Haziran Perşembe TV yayın akışı…