Bugün televizyonda neler var? 26 Ocak Pazar Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi
Hafta sonunu evde dinlenerek geçirmek isteyenlerin bir kısmı ekran başına geçiyor. Kanallarda neler olduğunu merak eden izleyiciler, ''Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor. 26 Ocak 2025 Pazar Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi yayınlandı. Bugün televizyon ekranlarında gündüzden akşam kuşağına kadar farklı zevklere hitap eden birbirinden keyifli diziler, filmler ve programlar yer alıyor. Peki, bugün kanallarda neler var? İşte, 26 Ocak 2025 TV yayın akışı…
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26 Ocak 2025 TV yayın akışı listesi medya gündemini takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere; kanallarda her gün farklı dizi, film, yarışma ve haber programları izleyici karşısına çıkıyor. Seyirciler, ekrana gelecek olan yapımları kanalların yayın akışları aracılığıyla öğreniyor. Pazar gününü evde geçirecek olan kişiler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 26 Ocak 2025 Pazar Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi…
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26 OCAK 2025 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ TÜM KANALLAR
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Sandık Kokusu
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Siyah Kalp
15:30 Deha
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Deha
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:45 Siyah Kalp
04:45 Sandık Kokusu
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ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:20 Dizi TV
12:10 Kuruluş Osman
15:30 Can Borcu
19:00 atv Ana Haber
20:00 Nihat Hatipoğlu ile Miraç Kandili Özel
21:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Can Borcu
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KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Miraç Gecesi Özel
21:45 Pi'nin Yaşamı
23:45 İftarlık Gazoz
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STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Sahipsizler
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:15 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:30 Sen Ağlama İstanbul
17:00 Yalı Çapkını
19:00 Star Haber
20:00 Kelebeğin Rüyası
22:30 Kelebeğin Rüyası
01:00 Yalı Çapkını
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TRT1 YAYIN AKIŞI
05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55 Yedi Numara
06:40 Alparslan: Büyük Selçuklu
10:00 Kod Adı Kırlangıç
11:45 Enine Boyuna
13:00 Şehrime Hoş Geldiniz
14:40 Afacanlar Kampta
16:20 Mirâciyye Saklı Miras
17:45 Ana Haber
18:30 Miraç Kandili Özel
20:00 Teşkilat
00:15 3'te 3
01:30 Mehmed: Fetihler Sultanı
04:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
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TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
08:00 Türkiye'nin Doktorları
09:00 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
13:15 Ben Eşimi Bilmez Miyim
16:30 Survivor Panorama
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Ben Eşimi Bilmez Miyim
02:45 Gazete Magazin
05:00 Gençlik Rüzgarı
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NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13:00 Kızıl Goncalar
16:30 Hudutsuz Sevda
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
00:30 Kızıl Goncalar
03:30 Fatih Savaş ile Miraç Kandili Özel
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