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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 26 OCAK 2025: Bugün televizyonda neler var? 26 Ocak Pazar Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi

        Bugün televizyonda neler var? 26 Ocak Pazar Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi

        Hafta sonunu evde dinlenerek geçirmek isteyenlerin bir kısmı ekran başına geçiyor. Kanallarda neler olduğunu merak eden izleyiciler, ''Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor. 26 Ocak 2025 Pazar Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi yayınlandı. Bugün televizyon ekranlarında gündüzden akşam kuşağına kadar farklı zevklere hitap eden birbirinden keyifli diziler, filmler ve programlar yer alıyor. Peki, bugün kanallarda neler var? İşte, 26 Ocak 2025 TV yayın akışı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2025 - 15:25 Güncelleme: 26.01.2025 - 15:25
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        • 1

          26 Ocak 2025 TV yayın akışı listesi medya gündemini takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere; kanallarda her gün farklı dizi, film, yarışma ve haber programları izleyici karşısına çıkıyor. Seyirciler, ekrana gelecek olan yapımları kanalların yayın akışları aracılığıyla öğreniyor. Pazar gününü evde geçirecek olan kişiler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 26 Ocak 2025 Pazar Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi…

        • 2

          26 OCAK 2025 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ TÜM KANALLAR

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Sandık Kokusu

          10:00 Pazar Sürprizi

          13:00 Siyah Kalp

          15:30 Deha

          18:25 Hafta Sonu Ana Haber

          20:00 Deha

          00:15 Kızılcık Şerbeti

          02:45 Siyah Kalp

          04:45 Sandık Kokusu

        • 3

          ATV YAYIN AKIŞI

          07:30 atv'de Hafta Sonu

          10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

          11:20 Dizi TV

          12:10 Kuruluş Osman

          15:30 Can Borcu

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Nihat Hatipoğlu ile Miraç Kandili Özel

          21:00 Kim Milyoner Olmak İster?

          00:20 Can Borcu

        • 4

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Küçük Ağa

          09:45 Magazin D Pazar

          12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

          13:45 Arda ile Omuz Omuza

          14:45 Uzak Şehir

          18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

          20.00 Miraç Gecesi Özel

          21:45 Pi'nin Yaşamı

          23:45 İftarlık Gazoz

        • 5

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 İki Aile

          08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

          09:00 Sahipsizler

          11:00 Tülin Şahin ile Moda

          12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

          14:15 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

          15:30 Sen Ağlama İstanbul

          17:00 Yalı Çapkını

          19:00 Star Haber

          20:00 Kelebeğin Rüyası

          22:30 Kelebeğin Rüyası

          01:00 Yalı Çapkını

        • 6

          TRT1 YAYIN AKIŞI

          05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

          05:55 Yedi Numara

          06:40 Alparslan: Büyük Selçuklu

          10:00 Kod Adı Kırlangıç

          11:45 Enine Boyuna

          13:00 Şehrime Hoş Geldiniz

          14:40 Afacanlar Kampta

          16:20 Mirâciyye Saklı Miras

          17:45 Ana Haber

          18:30 Miraç Kandili Özel

          20:00 Teşkilat

          00:15 3'te 3

          01:30 Mehmed: Fetihler Sultanı

          04:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

        • 7

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 Dizi

          08:00 Türkiye'nin Doktorları

          09:00 Gençlik Rüzgarı

          10:00 Gazete Magazin

          13:15 Ben Eşimi Bilmez Miyim

          16:30 Survivor Panorama

          20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

          00:15 Ben Eşimi Bilmez Miyim

          02:45 Gazete Magazin

          05:00 Gençlik Rüzgarı

        • 8

          NOW YAYIN AKIŞI

          08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

          11:15 Ekonomi Arası

          11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

          13:00 Kızıl Goncalar

          16:30 Hudutsuz Sevda

          19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

          20:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

          00:30 Kızıl Goncalar

          03:30 Fatih Savaş ile Miraç Kandili Özel

        • 9
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