Tv yayın akışı 26 Nisan 2025: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve film ekrana gelecek?
Televizyon ekranlarında yayınlanan yapımlar tv yayın akışı listesine göre belli oluyor. Her gün kanallarda farklı yapımlar yayınlanıyor. Peki bugün TV'de neler var, hangi yapımlar ekrana gelecek? İşte 26 Nisan 2025 tv yayın akışı listesi
26 Nisan 2025 TV yayın akışı seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Kanalların yayın akışına göre, bugün birbirinden iddialı yapımlar ekrana gelecek. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 26 Nisan ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Siyah Kalp
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bahar
15:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Deha
02:15 Kızılcık Şerbeti
04:45 Bahar
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KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Arka Sokaklar
16:00 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Geçmişi Olmayan Adam
22:30 Dünya'nın Kurtuluş Günü
00:15 Yerli Dizi / Sinema
02:30 Yargı
04:00 Müzik Arası
05:00 Poyraz Karayel
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TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05.45 Lingo Türkiye
06.50 Beni Böyle Sev
08.55 Yedi Numara
10.00 Hayallerinin Peşinde
11.30 Kod Adı Kırlangıç
12.55 3'te 3
14.25 Mehmed: Fetihler Sultanı
17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı
00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01.50 Bir Zamanlar İstanbul
04.20 3'te 3
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TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:45 Süper 1 Takım
08:00 Oynat Bakalım
09:45 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
14:15 Yabancı Sinema / Tren Soyguncuları
16:15 Yabancı Sinema / Onları Yükseğe As
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Gazete Magazin
03:30 Yabancı Sinema
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Can Borcu
13:00 Kuruluş Osman
16:00 Bir Gece Masalı
19:00 atv Ana Haber
20:00 Can Borcu
00:20 Sustalı Ceylan
03:00 Bir Gece Masalı
05:50 Hercai
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Kral Kaybederse
11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler
12:00 Nalan
14:30 Kral Kaybederse
16:30 Sahipsizler
19:00 Star Haber
20:00 Kral Kaybederse
22:45 Sahipsizler
02:00 Arabesk
03:30 Sefirin Kızı
05:30 Kiralık Aşk
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NOW YAYIN AKIŞI
07.45 Fatih Savaş Ile Sabah Sohbetleri
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Ekonomi Arasi
11.20 Memet Özer Ile Mutfakta
12.15 Kamera Arkasi
12.45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
16.00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar
19.00 Ozan Gündoğdu Ile Now Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Mutluyuz
22.00 Hareket Sekiz
00.30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar
03.30 Her Yerde Sen
05.45 Kefaret
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