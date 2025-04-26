Tv yayın akışı 26 Nisan 2025: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve film ekrana gelecek?

Tv yayın akışı 26 Nisan 2025: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve film ekrana gelecek?

26 Nisan 2025 TV yayın akışı seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Kanalların yayın akışına göre, bugün birbirinden iddialı yapımlar ekrana gelecek. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 26 Nisan ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi...

SHOW TV YAYIN AKIŞI

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08:00 Siyah Kalp

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bahar

15:30 Kızılcık Şerbeti

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18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Deha

02:15 Kızılcık Şerbeti

04:45 Bahar

SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Arka Sokaklar 16:00 Uzak Şehir 18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu 20:00 Geçmişi Olmayan Adam 22:30 Dünya'nın Kurtuluş Günü 00:15 Yerli Dizi / Sinema 02:30 Yargı 04:00 Müzik Arası 05:00 Poyraz Karayel REKLAM KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ TRT 1 YAYIN AKIŞI 05.43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı 05.45 Lingo Türkiye 06.50 Beni Böyle Sev 08.55 Yedi Numara 10.00 Hayallerinin Peşinde 11.30 Kod Adı Kırlangıç 12.55 3'te 3 14.25 Mehmed: Fetihler Sultanı 17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye 19.00 Ana Haber 20.00 Gönül Dağı 00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi 01.50 Bir Zamanlar İstanbul

04.20 3'te 3 TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ TV8 YAYIN AKIŞI 06:00 Tuzak REKLAM 07:45 Süper 1 Takım 08:00 Oynat Bakalım 09:45 Gazete Magazin / Yeni Bölüm 14:15 Yabancı Sinema / Tren Soyguncuları 16:15 Yabancı Sinema / Onları Yükseğe As 20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm 00:15 Survivor Ekstra / Canlı 01:30 Gazete Magazin 03:30 Yabancı Sinema ATV YAYIN AKIŞI 07:30 atv'de Hafta Sonu 10:00 Can Borcu 13:00 Kuruluş Osman 16:00 Bir Gece Masalı 19:00 atv Ana Haber 20:00 Can Borcu 00:20 Sustalı Ceylan REKLAM 03:00 Bir Gece Masalı 05:50 Hercai ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

STAR TV YAYIN AKIŞI 07:00 İki Aile 08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi 09:00 Kral Kaybederse 11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler 12:00 Nalan 14:30 Kral Kaybederse 16:30 Sahipsizler 19:00 Star Haber 20:00 Kral Kaybederse 22:45 Sahipsizler 02:00 Arabesk 03:30 Sefirin Kızı 05:30 Kiralık Aşk STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ NOW YAYIN AKIŞI 07.45 Fatih Savaş Ile Sabah Sohbetleri REKLAM 08.30 Çalar Saat Hafta Sonu 11.15 Ekonomi Arasi 11.20 Memet Özer Ile Mutfakta 12.15 Kamera Arkasi 12.45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... 16.00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar 19.00 Ozan Gündoğdu Ile Now Ana Haber Hafta Sonu