        Haberler Bilgi Magazin Tv yayın akışı 26 Ekim 2025: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve film yayınlanacak?

        Tv yayın akışı 26 Ekim 2025: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve film yayınlanacak?

        Tv yayın akışı listesi belli oldu. ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusu; hangi kanalda, saat kaçta, hangi dizi, film, yarışma, program gibi içeriklerin yayınlanacağını merak eden seyirciler tarafından araştırılıyor. Bugün ekranlara gelecek yapımları araştıranlar Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesini inceliyor. İşte, 26 Ekim 2025 TV yayın akışı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2025 - 09:54 Güncelleme: 26.10.2025 - 10:01
        Bugün TV'de neler var?
        Bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak olan yapımlar belli oldu. Ekrana gelecek yapımlar kanalların yayın akışları aracılığıyla öğreniliyor. Peki bugün TV'de neler var?

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Yabancı Damat

        08:30 Konuştukça (Yeni Bölüm)

        09:45 Magazin D Pazar

        REKLAM

        13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi (Yeni Bölüm)

        13:45 Arda ile Omuz Omuza

        14:45 Yerli Dizi

        18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)

        20:00 Yabancı Sinema

        22:15 Yerli Sinema

        00:15 Yabancı Sinema

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        TRT1 YAYIN AKIŞI

        05:08 İstiklal Marşı

        05:10 Yedi Numara

        05:50 Benim Güzel Ailem

        08:5 Mehmed: Fetihler Sultanı

        11:45 Enine Boyuna (Canlı)

        13:00 Yurda Dönüş

        13:45 Cennetin Çocukları

        17:30 Kod Adı Kırlangıç

        19:00 Ana Haber (Canlı)

        20:00 Teşkilat

        00:15 3'te 3

        REKLAM

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Aile

        08:00 Vurun Kahpeye

        10:00 Pazar Sürprizi

        13:00 Japon İşi

        15:00 Veliaht

        18:25 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Eyvah Eyvah 2

        22:30 Aykut Enişte

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:00 Hayat Bazen Tatlıdır

        11:00 Tülin Şahin ile Moda

        12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk

        14:00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

        15:30 Kral Kaybederse

        19:00 Star Haber – Canlı

        REKLAM

        20:00 Çarpıntı

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:30 atv'de Hafta Sonu

        10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

        11:20 Dizi TV

        12:10 Gözleri Karadeniz

        15:30 Aynadaki Yabancı

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        NOW YAYIN AKIŞI

        08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

        11:15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

        13:00 Sahtekarlar

        16:00 Kıskanmak

        19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu (Canlı)

        20:00 Sahtekarlar

        23:15 Efsane Futbol

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        TV8 YAYIN AKIŞI

        08:00 Oynat Bakalım

        08:45 Gençlik Rüzgarı (Yeni Bölüm)

        10:00 Gazete Magazin Yaz (Yeni Bölüm)

        14:15 İtiraf Et

        16:15 MasterChef Türkiye

        20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

        REKLAM

        00:15 MasterChef Türkiye

        26 EKİM 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        Yazı Boyutu
        Habertürk Anasayfa