Televizyonda yayınlanacak olan yapımlar tv yayın akışı listesinde yer alıyor. Her gün ne izleyeceğine karar veremeyenler bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak sorusuna yanıt arıyor. İşte, Kanal D, ATV, Show TV, TRT1 tv yayın akışı