TV yayın akışı: 25 Nisan 2024 Bugün TV'de hangi dizi ve filmler var?
Tüm kanalların yayın akışı listesi güncellendi. Bu akşam Kanal D'de İnci Taneleri yayınlanacak. Ayrıca Show TV'de Güldür Güldür Show Now TV'de ise Hudutsuz Sevda yeni bölüm izleyicisiyle buluşacak. Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte, Kanal D, Star TV, ATV, Show TV, TRT1 tv yayın akışı 25 Nisan 2024
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Televizyonda yayınlanacak olan yapımlar tv yayın akışı listesinde yer alıyor. Her gün ne izleyeceğine karar veremeyenler bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak sorusuna yanıt arıyor. İşte, Kanal D, ATV, Show TV, TRT1 tv yayın akışı
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BUGÜN EKRANA GELECEK YAPIMLAR
25 Nisan Perşembe Kanal D’de İnci Taneleri, Star TV’de Sakla Beni, Now TV’de Hudutsuz Sevda, ATV’de Aldatmak isimli diziler yeni bölümleriyle ekranlarda olacak.
TV8
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Cevap Ver Türkiye
ATV
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aldatmak
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KANAL D
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri
00:15 Taş Kağıt Makas
SHOW TV
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Sandık Kokusu
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NOW TV YAYIN AKIŞI
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Hudutsuz Sevda
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
00:15 Gaddar
TRT1
14:25 Gönül Dağı
17:45 Lingo
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kül Masalı