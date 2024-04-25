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        Haberler Televizyon TV yayın akışı: 25 Nisan 2024 Bugün TV’de hangi dizi ve filmler var? İşte Kanal D, ATV, Show TV, TRT1 tv yayın akışı

        TV yayın akışı: 25 Nisan 2024 Bugün TV'de hangi dizi ve filmler var?

        Tüm kanalların yayın akışı listesi güncellendi. Bu akşam Kanal D'de İnci Taneleri yayınlanacak. Ayrıca Show TV'de Güldür Güldür Show Now TV'de ise Hudutsuz Sevda yeni bölüm izleyicisiyle buluşacak. Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte, Kanal D, Star TV, ATV, Show TV, TRT1 tv yayın akışı 25 Nisan 2024

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2024 - 15:57 Güncelleme: 25.04.2024 - 15:58
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        • 1

          Televizyonda yayınlanacak olan yapımlar tv yayın akışı listesinde yer alıyor. Her gün ne izleyeceğine karar veremeyenler bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak sorusuna yanıt arıyor. İşte, Kanal D, ATV, Show TV, TRT1 tv yayın akışı

        • 2

          BUGÜN EKRANA GELECEK YAPIMLAR

          25 Nisan Perşembe Kanal D’de İnci Taneleri, Star TV’de Sakla Beni, Now TV’de Hudutsuz Sevda, ATV’de Aldatmak isimli diziler yeni bölümleriyle ekranlarda olacak.

          TV8

          14:00 Survivor Ekstra

          16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

          20:00 Survivor All Star 2024

          00:15 Cevap Ver Türkiye

          ATV

          14:00 Mutfak Bahane

          16:00 Esra Erol’da

          19:00 ATV Ana Haber

          20:00 Aldatmak

        • 3

          KANAL D

          13:00 Gelinim Mutfakta

          16:00 Arka Sokaklar

          18:40 Kanal D Ana Haber

          20:00 İnci Taneleri

          00:15 Taş Kağıt Makas

          SHOW TV

          12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Güldür Güldür Show

          00:15 Sandık Kokusu

        • 4

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          13:30 En Hamarat Benim

          16:30 Hudutsuz Sevda

          19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

          20:00 Hudutsuz Sevda

          00:15 Gaddar

          TRT1

          14:25 Gönül Dağı

          17:45 Lingo

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Kül Masalı

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