Tv yayın akışı:25 Mart 2025 Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?
Dizi, yarışma programları, ana haber bülteni, maçlar ve daha birçok içerik bugün ekrana gelecek. 25 Mart Salı ekrana gelecek olan yapımlar belli oldu. Peki bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?
Tv yayın akışında yayınlanacak olan yapımlar belli oldu. Haber bültenlerinden sevilen dizilere, yarışma programlarından yemek tariflerine kadar geniş bir içerik sunan kanalların yayın akışları merak ediliyor. İşte, tüm kanalların yayın akışı listesi
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Show TV
08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:45 ATV Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı
Kanal D
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
Star TV
09:45 Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri
17:00 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Kral Kaybederse
NOW TV
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Şakir Paşa Ailesi
TV8
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
12:15 Survivor 2025
13:15 Survivor Panorama
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2025
TRT 1
10:10 Ömür Akkor İle Bir...
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:25 Ömür Akkor İle Bir...
14:45 Vefa Sultan
16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel...
18:00 Ramazan Sevinci
19:40 Ana Haber
20:05 İddiaların Aksine