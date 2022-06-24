Televizyon izleyicileri bu akşam yayınlanacak dizi ve filmleri araştırıyor. Pek çok dizinin sezon finali vermesiyle yeni diziler yayın hayatına başladı. İzleyiciler yeni dizileri ve bu akşam yayınlanacak filmleri merak ediyor. İşte 24 Haziran TV yayın akışına göre Perşembe bugünkü Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...