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TV yayın akışı 22 Ağustos 2022 Pazartesi: Bugün TV'de ne var? Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8, TRT1 yayın akışı!

TV yayın akışı 22 Ağustos 2022 Pazartesi: Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8, TRT1 yayın akışı!

Bugün televizyon başında vakit geçirmek isteyen insanlar 22 Ağustos yayın akışını araştırıyor. Günün TV yayın akışında Güldür Güldür Show, Tozluyaka ve Masterchef Türkiye gibi yapımlar yer alıyor. İşte 22 Ağustos 2022 Pazartesi TV yayın akışı…

22.08.2022 - 12:28 | Güncelleme: ABONE OL

  • Televizyon izleyicilerinin gündeminde TV yayın akışı yer alıyor. Bugün ekranlara gelecek dizi, film ve programlar araştırılıyor. Peki bugün TV'de hangi diziler var? İşte 22 Ağustos Pazartesi günü Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...

  • SHOW TV

    06:00 Yeni Gelin

    08:00 Bu Sabah

    10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

    18:45 Show Ana Haber

    20:00 Güldür Güldür Show

    00:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

    02:45 Yabancı Sinema Amerikalı Kız

  • ATV

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Bir Zamanlar Çukurova

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Kardeşlerim

    16:00 Yerli Sinema Şansımı Seveyim

    18:40 ATV Ana Haber

    20:00 Yerli Sinema Bana Bir Soygun Yaz 2

    21:55 Yabancı Sinema Çılgın İkili

    00:10 Yerli Sinema Bana Bir Soygun Yaz 2

    02:05 Yabancı Sinema Çılgın İkili

    04:20 Sen Anlat Karadeniz

  • STAR TV

    07:00 Mesut Yar ile Bugün

    09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

    10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

    16:00 Kiralık Aşk

    18:45 Star Ana Haber

    20:00 Yabancı Sinema Kuşatma

    22:00 Yabancı Sinema Kuşatma

    23:45 Duy Beni

    02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    04:30 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

    05:30 Kiralık Aşk

  • KANAL D

    07:00 Öyle Bir Zaman Geçer ki

    09:00 Neler Oluyor Hayatta

    11:00 Magazin D Yaz 12:00 Kanal D Haber Gün Arası

    13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Aşk-ı Memnu

    18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 Yabancı Sinema IP Man: Son Dövüş

    22:15 Yabancı Sinema Sıcak Takip

    00:15 Yabancı Sinema IP Man: Son Dövüş

    02:00 Yabancı Sinema Sıcak Takip

    03:30 Gelinim Mutfakta

    05:30 Magazin D Yaz

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