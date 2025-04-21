Bugün televizyonda neler var sorusunun yanıtı 21 Nisan Pazartesi günü kanallarda neler olduğunu merak eden izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımları kaçırmak istemeyenler TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı listelerini kontrol ediyor. İşte, 21 Nisan 2025 TV yayın akışı ile bugün ekrana gelecek yapımların listesi.