TV yayın akışı 21 Nisan 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
Kanallarda her gün farklı dizi, film, yarışma ve haber programları izleyici karşısına çıkıyor. Bugün ekrana gelecek olan yapımları merak edenler kanalların yayın akışlarını kontrol ediyor. 21 Nisan 2025 TV yayın akışı ''Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt veriyor. İşte 21 Nisan 2025 TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı listesi…
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Bugün televizyonda neler var sorusunun yanıtı 21 Nisan Pazartesi günü kanallarda neler olduğunu merak eden izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımları kaçırmak istemeyenler TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı listelerini kontrol ediyor. İşte, 21 Nisan 2025 TV yayın akışı ile bugün ekrana gelecek yapımların listesi.
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TRT1 YAYIN AKIŞI
05:53 İstiklal Marşı ve Günün Programı
05:55 Hayallerinin Peşinde
06:40 Vuslat
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:40 Teşkilat
17:40 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
00:15 Yabancı Sinema "Komşuluk Halleri"
02:05 Seksenler
03:30 Teşkilat
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ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Nursel ile Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Jurrasic World: Hakimiyet
02:00 Can Borcu
05:00 Hercai
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KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
00:15 Arka Sokaklar
02:45 Yargı
04:45 Poyraz Karayel
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SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Deha
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Bahar
02:15 Deha
04:45 Kızılcık Şerbeti
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STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Midway
22:45 Midway
01:30 Milyarder
03:00 Sefirin Kızı
05:00 Kiralık Aşk
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NOW YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Kızıl Goncalar
00:00 Hudutsuz Sevda
02:30 Şahane Hayatım
03:30 Son Yaz
06:00 Kefaret
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TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 Gel Konuşalım
10:55 Survivor Panorama / Canlı
12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 İşte Benim Stilim
04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
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