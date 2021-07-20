Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 20 Temmuz Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:15 Şahsiyet

KANAL D YAYIN AKIŞI

14:00 Baht Oyunu

16:15 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

FOX TV YAYIN AKIŞI

14:00 Yasak Elma

16:30 Fulya İle Umudun Olsun

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Artık Oluversin Gari

23:30 Artık Oluversin Gari

STAR TV YAYIN AKIŞI

13:30 Aramızda Kalsın

17:00 Delisin

18:45 Star Haber

20:00 Ada Masalı

23:30 Kazara Aşk

ATV YAYIN AKIŞI

14:00 Sağ Salim 2: Sil Baştan

16:00 Baş Belası

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Mary Poppins Dönüyor

22:20 Şans Kapıyı Çalınca

TRT 1 YAYIN AKIŞI

15:55 Masumalar Apartmanı

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Gönül Dağı

23:15 Gönül Dağı

TV8 YAYIN AKIŞI

17:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye