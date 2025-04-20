Tv yayın akışı: 20 Nisan bugün TV’de neler var, hangi dizi ve film yayınlanacak?
Televizyonda ekrana gelecek olan yapımlar tv yayın akışı listesinde yer aldı. Pazar gününü evde geçirecek olan kişiler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 20 Nisan 2025 ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi…
Bugün ekrana gelecek olan yapımlar açıklandı. ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, Now TV yayın akışı listeleri inceleniyor. Bugün televizyon ekranlarında gündüzden akşam kuşağına kadar farklı zevklere hitap eden birbirinden keyifli diziler, filmler ve programlar yer alıyor. İşte, 20 Nisan 2025 TV yayın akışı…
SHOW TV
08.00 Siyah Kalp
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Köşeyi Dönen Adam
14.30 Deha
18.25 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Deha
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STAR TV
07:00 İki Aile
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09.00 Kral Kaybederse
11.00 Tülin Şahin ile Moda
16.15 Sahipsizler
20.00 Çok Güzel Hareketler 2
23.30 Sahipsizler
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TRT1
06.50 Beni Böyle Sev
08.50 Alparslan: Büyük Selçuklu
11.45 Enine Boyuna
13.00 Yaşam Başka Yerde
15.00 Türk Sineması "Aslan Hürkuş-Kayıp Elmas"
17.30 Kod Adı Kırlangıç
20.00 Teşkilat
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NOW TV
08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Ekonomi Arası
11.20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13.00 Kızıl Goncalar
15.45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet…
16.30 Hudutsuz Sevda
20.00 Şakir Paşa Ailesi
22.45 Kızıl Goncalar
ATV
10.00 Nihat Hatipoglu ile Kur’an ve Sünnet
12:10 Sustalı Ceylan
15:30 Can Borcu
20.00 Kardelenler
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KANAL D
07:00 Kavak Yelleri
12.45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13.45 Arda ile Omuz Omuza
14.45 Arka Sokaklar
16.30 Uzak Şehir
20.00 Eşref Rüya
23.00 İnci Taneleri
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