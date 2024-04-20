TV yayın akışı 20 Nisan: Bugün TV'de hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte Kanal D, ATV, Show TV, TRT1 tv yayın akışı

Bugün televizyonda birçok film ve program yeni bölümü ile izleyiciyle buluşacak. Bu akşam hangi dizi ve programların yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, 20 Nisan bugün TV'de hangi diziler ve programlar var? İşte Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı...