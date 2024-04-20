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        Haberler Televizyon TV yayın akışı 20 Nisan: Bugün TV’de hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte Kanal D, ATV, Show TV, TRT1 tv yayın akışı

        TV yayın akışı 20 Nisan: Bugün TV'de hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte Kanal D, ATV, Show TV, TRT1 tv yayın akışı

        Hafta sonu Cumartesi günü televizyon ekranlarında hangi yapımların yer aldığı araştırılıyor. 20 Nisan Cumartesi akşamı; Güldür Güldür Show, Kardeşlerim, Üç Kız Kardeş gibi yapımlar seyirciyle buluşacak. İşte 20 Nisan SHOW TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV tv yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.04.2024 - 11:33 Güncelleme: 20.04.2024 - 11:33
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        • 1

          Bugün televizyonda birçok film ve program yeni bölümü ile izleyiciyle buluşacak. Bu akşam hangi dizi ve programların yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, 20 Nisan bugün TV'de hangi diziler ve programlar var? İşte Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı...

        • 2

          ATV YAYIN AKIŞI

          07:30 ATV'de Hafta Sonu

          10:00 Kardeşlerim

          12:40 Ateş Kuşları

          16:00 Aldatmak

          19:00 ATV Ana Haber

          20:00 Kardeşlerim

          00:20 Kuruluş Osman

          03:10 Aldatmak

          05:50 Safir

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          13:00 Arda'nın Mutfağı

          14:00 Yargı

          16:00 İnci Taneleri

          18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

          20:00 Üç Kız Kardeş

          00:15 Taş Kağıt Makas

        • 3

          STAR TV

          16:00 Ömer

          18:15 Star Haber

          19:00 Çok Güzel Hareketler 2

          20:00 Yetenekli Bay Cage (Yabancı Sinema)

          22:15 Yetenekli Bay Cage (Yabancı Sinema)

          00:30 Sakla Beni

          03:00 Aramızda Kalsın

          SHOW TV

          18:25 Hafta Sonu Ana Haber

          20:00 Güldür Güldür Show

          23:45 Kızılcık Şerbeti

          02:45 Sandık Kokusu

          05:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        • 4

          TV8

          10:00 Gazete Magazin

          14:15 Cevap Ver Türkiye

          16:30 Çarkıfelek

          20:00 Survivor All Star 2024

          00:15 Survivor Ekstra

          02:30 Gazete Magazin

          TRT1

          13:10 3'te 3

          14:30 Kara Ağaç Destanı

          17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiyeler

          19:00 Ana Haber

          20:00 Gönül Dağı

          00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

          01:50 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

          04:20 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiyeler

          05:20 Kapanış

        • 5
        • 6

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
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