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        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı : 20 Eylül bu akşam TV’de hangi dizi ve filmler var? Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1 tv yayın akışı

        TV yayın akışı : 20 Eylül bu akşam TV'de hangi dizi ve filmler var?

        TV yayın akışına göre yayınlanacak olan yapımlar belli oldu. Eylül ayının gelişiyle birlikte televizyon ekranlarında yeni sezon heyecanı yaşanıyor. Bu ayda sezon arası veren diziler tek tek ekranlara dönüyor. Yeni diziler izleyicilerle buluşturuluyor. Öte yandan bugün yerli ve yabancı film ekranlara gelecek. Peki, 20 Eylül bu akşam TV'de hangi dizi ve filmler var? İşte Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1 tv yayın akışı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2024 - 17:26 Güncelleme: 20.09.2024 - 17:26
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        • 1

          Eylül ayına girilmesiyle birlikte televizyon ekranlarında yeni sezon heyecanı başladı. Sezon finali yapan diziler yayın tarihlerini duyurdu. Peki, Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1 tv yayın akışı

        • 2

          SHOW TV

          06:00 Yeni Gelin

          08:00 Bu Sabah

          10:00 Siyah Kalp

          12:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi

          15:45 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Kızılcık Şerbeti

          00:15 Sandık Kokusu

          02:45 Siyah Kalp

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        • 3

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Güne Başlarken

          09:45 Songül ve Uğur İle Sana Değer

          13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

          16:15 En Güzel Bölüm

          16:30 Kiralık Aşk

          19:00 Star Haber

          20:00 Yalı Çapkını

          01:30 Güzel Köylü

          03:30 Dürüye'nin Güğümleri

          05:30 Kiralık Aşk

        • 4

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 Bizi Birleştiren Hayat

          11:45 Bizi Birleştiren Hayat

          13:00 Gelinim Mutfakta

          16:00 Ayazın Sonu Güneş

          17:15 Bizi Birleştiren Hayat

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Arka Sokaklar

          00:15 Taş Kağıt Makas

          02:45 Güneşi Beklerken

          04:45 Poyraz Karayel

        • 5

          ATV YAYIN AKIŞI

          13:00 ATV Gün Ortası

          14:00 Bir Gece Masalı

          16:00 Esra Erol'da

          19:00 ATV Ana Haber

          20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

          00:20 Bir Gece Masalı

          03:00 Safir

          05:30 Tatar Ramazan

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