TV yayın akışı : 20 Eylül bu akşam TV'de hangi dizi ve filmler var?
TV yayın akışına göre yayınlanacak olan yapımlar belli oldu. Eylül ayının gelişiyle birlikte televizyon ekranlarında yeni sezon heyecanı yaşanıyor. Bu ayda sezon arası veren diziler tek tek ekranlara dönüyor. Yeni diziler izleyicilerle buluşturuluyor. Öte yandan bugün yerli ve yabancı film ekranlara gelecek. Peki, 20 Eylül bu akşam TV'de hangi dizi ve filmler var? İşte Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1 tv yayın akışı
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Eylül ayına girilmesiyle birlikte televizyon ekranlarında yeni sezon heyecanı başladı. Sezon finali yapan diziler yayın tarihlerini duyurdu. Peki, Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1 tv yayın akışı
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SHOW TV
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Siyah Kalp
12:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi
15:45 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Sandık Kokusu
02:45 Siyah Kalp
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STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur İle Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 En Güzel Bölüm
16:30 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Yalı Çapkını
01:30 Güzel Köylü
03:30 Dürüye'nin Güğümleri
05:30 Kiralık Aşk
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KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Bizi Birleştiren Hayat
11:45 Bizi Birleştiren Hayat
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Bizi Birleştiren Hayat
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Taş Kağıt Makas
02:45 Güneşi Beklerken
04:45 Poyraz Karayel
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ATV YAYIN AKIŞI
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Bir Gece Masalı
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Bir Gece Masalı
03:00 Safir
05:30 Tatar Ramazan