Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı, günün yorgunluğunu televizyon izleyerek atmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Bu akşam ekrana gelecek dizi ve filmler arasında; Balkan Ninnisi, Senden Daha Güzel ve MasterChef yapımları yer alıyor. İşte, 19 Temmuz yayın akışı...