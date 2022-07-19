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TV yayın akışı 19 Temmuz 2022: Bu akşam TV'de hangi dizi ve filmler var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

Bu akşam TV’de neler var? 19 Temmuz Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

TV yayın akışında yer alan dizi ve filmler, izleyiciler tarafından araştırılıyor. 19 Temmuz bugün Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı yer alan; Balkan Ninnisi, Senden Daha Güzel ve MasterChef yapımları seyircisiyle buluşacak. İşte, 19 Temmuz 2022 Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

19.07.2022 - 14:09 | Güncelleme: ABONE OL

  • Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı, günün yorgunluğunu televizyon izleyerek atmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Bu akşam ekrana gelecek dizi ve filmler arasında; Balkan Ninnisi, Senden Daha Güzel ve MasterChef yapımları yer alıyor. İşte, 19 Temmuz yayın akışı...

  • SHOW TV YAYIN AKIŞI

    10:30 Şef Kapımda

    12:15 Bir Şansım Olsa

    15:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    18.45 SHOW Ana Haber

    20:00 Güldür Güldür Show

    00:15 Demet Akbağ ile Güldürme Beni

  • ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Bir Zamanlar Çukurova

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Dönense Senindir

    16:00 Kardeşlerim

    18:40 ATV Ana Haber

    20.00 Şirinler: Kayıp Köy

     

    21:50 Labirent: Alev Deneyleri

  • FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Çalar Saat

    10:45 Ekonomi Arası

    10:50 Sen Çal Kapımı

    12:45 Kadının Eseri

    13:45 Senden Daha Güzel

    16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya

    19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber

    20:00 Senden Daha Güzel

     

    23:30 Gizli Saklı

  • KANAL D YAYIN AKIŞI

    08:30 Afilli Aşk

    10:00 Yaprak Dökümü

    12:00 Kanal D Haber Gün Arası

    13:00 Magazin D Yaz

    14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

    16:15 Aşk-ı Memnu

    18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 Hababam Sınıfı: Yaz Oyunları

    22:15 Hababam Sınıfı: Yaz Oyunları

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