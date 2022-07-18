Bu akşam yeni bölümleri ile birbirinden çeşitli dizi ve programlar seyirci ile buluşacak. Vakitlerini televizyon izleyerek geçirmek isteyen kişiler tarafından bu akşam hangi yapımların yayınlanacağı araştırılıyor. 18 Temmuz Pazartesi akşamı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şu şekilde;