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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 17 MAYIS 2025: Bugün televizyonda neler var? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 17 Mayıs 2025: Bugün televizyonda neler var, bu akşam hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Bu akşam televizyonda hangi dizilerin ve filmlerin yayınlanacağı merak ediliyor. Bu sebeple izleyiciler ''Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?'' sorularına yanıt arıyor. 17 Mayıs Cumartesi günü ekrana gelecek yapımlar için kanalların yayın akışları kontrol ediliyor. Bugün Gönül Dağı ve Can Borcu dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. İşte 17 Mayıs 2025 Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2025 - 10:07 Güncelleme: 17.05.2025 - 10:07
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        • 1

          TV yayın akışı 17 Mayıs 2025 Cumartesi günü ekrana gelecek yapımları merak edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün akşam kuşağında Güldür Güldür Show programı ile sevilen diziler Gönül Dağı ve Can Borcu yeni bölümleriyle ekranlarda olacak. Survivor All Star-Gönüllüler yarışmasında ise heyecan tümüz hızıyla devam edecek. İşte, 17 Mayıs Cumartesi Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı ve TV rehberi…

        • 2

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          08:00 Bahar

          10:00 Cumartesi Sürprizi

          13:00 Nereden Çıktı Bu Velet

          14:45 Kızılcık Şerbeti

          18:25 Hafta Sonu Ana Haber

          20:00 Güldür Güldür Show

          23:45 Yusuf & Yusuf

          01:30 Kızılcık Şerbeti

          04:00 Deha

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          ATV YAYIN AKIŞI

          07:30 atv'de Hafta Sonu

          10:00 Can Borcu

          13:30 Gizli Karargah / Yabancı Sinema

          15:30 Bir Gece Masalı

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Can Borcu

          00:20 Bir Gece Masalı

          03:00 Aldatmak

          05:50 Hercai

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Kavak Yelleri

          08:30 Konuştukça

          09:45 Magazin D Cumartesi

          13:00 Arda'nın Mutfağı

          14:00 Arka Sokaklar

          16:00 Eşref Rüya

          18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

          20:00 Kuzey'in Oğlu Volkan Konak

          23:15 Uzak Şehir

          01:45 Yargı

          04:00 Müzik Arası

          05:00 Poyraz Karayel

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 İki Aile

          08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

          09:00 Sahipsizler

          11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler

          12:00 Nalan

          14:30 Sahipsizler

          16:30 Kral Kaybederse

          19:00 Star Haber

          20:00 Vizontele Tuuba

          22:30 Vizontele Tuuba

          00:30 Nalan

          03:00 Sefirin Kızı

          05:00 Aramızda Kalsın

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05.28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

          05.30 Lingo Türkiye

          06.40 Beni Böyle Sev

          08.55 Yedi Numara

          10.00 Hayallerinin Peşinde

          11.30 Mahzuni

          12.45 3'te 3

          14.05 Mehmed: Fetihler Sultanı

          17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

          19.00 Ana Haber

          20.00 Gönül Dağı

          00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

          01.50 Mahzuni

          02.55 Teşkilat

          05.15 Şehrime Hoş Geldiniz

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          07:45 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

          08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

          11:15 Ekonomi Arası

          11:20 Memet Özer ile Mutfakta

          12:15 Kamera Arkası

          13:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

          16:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

          19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

          20:00 Zaferin Rengi

          23:30 Maskeli Beşler Kıbrıs

          01:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar (Tekrar)

          04:00 Her Yerde Sen

          06:00 Kefaret

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 Tuzak

          07:45 Süper 1 Takım

          08:00 Oynat Bakalım

          08:45 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm

          10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

          15:45 Survivor Panorama / Canlı

          20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

          00:15 Survivor Ekstra / Canlı

          01:30 Gazete Magazin

          04:30 Gençlik Rüzgarı

          05:30 Dizi

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