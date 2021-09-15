Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 15 Eylül Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 1 Başka Güzel

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 İçimizden Biri 'Dizi'

22.45 Sahte Kabadayı 'Türk Filmi'

00.30 Cebimdeki Yabancı 'Türk Filmi'

02.15 Sahte Kabadayı 'Türk Filmi' (Tekrar)

04.00 1 Başka Güzel (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Kadir Ezildi İle En Hamarat Benim

16.00 Fulya İle Umudun Olsun

19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20.00 Bir Aşk İki Hayat 'Türk Filmi'

22.30 Yasak Elma 'Dizi' (Tekrar)

01.15 Fulya İle Umudun Olsun (Tekrar)

03.45 Kadir Ezildi İle En Hamarat Benim (Tekrar)

06.00 İnadına Aşk 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16.00 Star Market

18.45 Star Haber

20.00 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı 'Türk Filmi'

22.30 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı 'Türk Filmi' (Tekrar)

00.30 Bana Masal Anlatma 'Türk Filmi'

01.00 Sabahın Sultanı Seda Sayan (Tekrar)

03.30 Star Market(Tekrar)

05.30 Kaçak Gelinler 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Gelinim Mutfakta

15.45 Ece Üner İle Susma

19.00 Kanal D Haber

20.00 Aşk Tesadüfleri Sever 2 'Türk Filmi'

22.45 Sadakatsiz 'Dizi' (Kolaj)

01.30 Kırık Hayatlar 'Dizi' (Tekrar)

02.30 Gelinim Mutfakta (Tekrar)

04.45 Ece Üner İle Susma (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16.20 Esra Erol'da

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Kardeşlerim 'Dizi' (Tekrar)

23.15 Fantastik Dörtlü 'Yabancı Film'

01.15 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

04.15 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane (Tekrar)

06.30 Hercai'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

12.10 Benim Adım Melek 'Dizi' (Tekrar)

15.45 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Ana Haber

20.00 Seneye Bu Zamanlar

22.30 Dünya Hali

00.00 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)

02.35 Benim Adım Melek 'Dizi' (Tekrar)



TV8 YAYIN AKIŞI

13:45 Masterchef Türkiye 2021

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Masterchef Türkiye 2021