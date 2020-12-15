Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 15 Aralık Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

23.15 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar)

02.00 Ramo 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

16.15 Zuhal Topal'la Sofrada

19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20.00 Baraj 'Dizi'

00.15 Zümrüdüanka 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)

04.45 Babam Sınıfta Kaldı

06.00 Şevkat Yerimdar 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

16.30 Söz

18.30 Star Haber

20.00 Berlin Kaplanı 'Yerli Sinema'

22.15 Sol Yanım

00.45 Tekken

02.20 Tekken

03.40 Demet Ve Alişan İle Sabah Sabah

05.30 Geniş Aile

KANAL D YAYIN AKIŞI

15.45 Yatıya Misafirim Var

19.00 Kanal D Haber

20.00 Hekimoğlu 'Dizi'

00.15 Sadakatsiz 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Yatıya Misafirim Var (Tekrar)

05.00 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

14.00 Beni Bırakma 'Dizi' (Tekrar)

16.20 Esra Erol'da

19.00 Ana Haber Bülteni

20.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Yeni Bölüm)

00.20 Maria İle Mustafa 'Dizi' (Tekrar)

02.50 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)

05.20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

15.45 Acemi Anneler 'Dizi' (Tekrar)

17.15 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Ana Haber

20.00 Masumlar Apartmanı 'Dizi'

00.15 'Dizi' (Tekrar)

02.40 Türkan Hanım'ın Konağı 'Dizi' (Tekrar)

03.55 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar (Tekrar)