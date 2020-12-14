Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 14 Aralık Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Çukur 'Dizi'

00.15 Arıza 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar)

05.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

16.15 Zuhal Topal'la Sofrada

19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20.00 Yasak Elma 'Dizi'

23.45 Baraj 'Dizi' (Tekrar)

02.15 Zuhal Topal'la Sofrada (Tekrar)

04.30 Babam Sınıfta Kaldı

06.00 Şevkat Yerimdar 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

15.45 Yatıya Misafirim Var

19.00 Kanal D Haber

20.00 Recep İvedik 3 'Türk Filmi'

22.15 İyi Aile Babası 'Dizi' (Tekrar)

00.30 Bir Annenin Günahı 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Yatıya Misafirim Var (Tekrar)

05.15 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

16.20 Esra Erol'da

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Bal Kaymak 'Türk Filmi'

22.00 Bitirim İkili 'Yabancı Film'

00.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)

05.30 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

15.45 Acemi Anneler 'Dizi' (Tekrar)

17.15 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Ana Haber

20.00 Uyanış: Büyük Selçuklu 'Dizi'

00.15 'Dizi' (Tekrar)

02.15 52 Hafta 'Belgesel'

02.40 Türkan Hanım'ın Konağı 'Dizi' (Tekrar)

03.55 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar (Tekrar)