TV yayın akışı: 13 Şubat bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?
Televizyonda yayınlanacak olan yapımlar tv yayın akışı listesinde yer aldı. Bugün televizyon ekranlarında birbiriden iddialı diziler yer alacak. Programları ve dizilerin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 13 Şubat 2025 tv yayın akışı listesi
13 Şubat Perşembe günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. İşte televizyonda yayınlanacak olan yapımlar
KANAL D YAYIN AKIŞI
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri
00:15 Berat Kandili Özel
02:00 Siyah Beyaz Aşk
04:30 Kuzey Güney
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Siyah Kalp
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Siyah Kalp
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:45 Sandık Kokusu
04:45 Deha
STAR TV YAYIN AKIŞI
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Kral Kaybederse
03:00 Güzel Köylü
05:00 Kiralık Aşk
ATV YAYIN AKIŞI
14:00 Başka Bir Gün
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Başka Bir Gün
23:20 Nihat Hatipoğlu ile Berat Kandili Özel
00:20 Başka Bir Gün
03:00 Kuruluş Osman
05:40 Hercai
NOW YAYIN AKIŞI
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
23:45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
02:45 Fatih Savaş ile Berat Kandili Özel
03:30 Adım Farah
05:15 Mehmet Özer ile Mutfakta
06:00 Şahane Hayatım
TRT1 YAYIN AKIŞI
13:15 Bir Zamanlar İstanbul
15:40 Lingo Türkiye
17:30 Ana Haber
18:25 İddiaların Aksine
18:30 Berat Kandili Özel
20:00 Maç Önü
20:45 Fenerbahçe-Anderlecht | UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play Off Karşılaşması
23:00 AZ Alkmaar-Galatasaray | UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play Off Karşılaşması
01:00 Bir Zamanlar İstanbul
03:05 Mehmed: Fetihler Sultanı
05:30 Lingo Türkiye