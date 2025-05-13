TV yayın akışı 13 Mayıs 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
Kanallarda her gün farklı dizi, film, yarışma ve haber programları izleyici karşısına çıkıyor. Bugün ekrana gelecek olan yapımları merak eden izleyiciler kanalların yayın akışlarını kontrol ediyor. 13 Mayıs 2025 TV yayın akışı ''Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt veriyor. İşte 13 Mayıs 2025 TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı listesi...
- 1
‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusunun yanıtı 13 Mayıs SalI günü kanallarda neler olduğunu merak eden seyirciler tarafından araştırılıyor. Bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımları kaçırmak istemeyenler TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı listelerini kontrol ediyor. İşte, 13 Mayıs 2025 TV yayın akışı...
- 2
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:53 İstiklal Marşı ve Günün Programı
05:55 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:45 Hangimiz Sevmedik
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:20 Teşkilat
17:40 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
00:15 Türk Sineması "Yaşamak"
02:10 Teşkilat
04:45 Seksenler
- 3
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı
00:20 Can Borcu
03:0 Aldatmak
05:50 Hercai
-
- 4
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Son Ültimatom
22:30 Uzay Yolcuları
00:30 Fırtınalı Soygun
02:30 Yargı
04:30 Poyraz Karayel
- 5
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:30 Deha
04:45 Siyah Kalp
- 6
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Aramızda Kalsın
19:00 Star Haber
20:00 Kral Kaybederse
00:30 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema
02:30 Sefirin Kızı
05:00 Aramızda Kalsın
-
- 7
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Hudutsuz Sevda
13:30 En Hamarat Benim
16:45 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Ölümlü Dünya 2
00:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
03:15 Adım Farah
04:15 Her Yerde Sen
06:00 Kefaret
- 8
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 Gel Konuşalım
10:55 Survivor Panorama / Canlı
12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 İşte Benim Stilim
04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
13 MAYIS 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ