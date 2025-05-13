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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 13 MAYIS 2025: Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 13 Mayıs 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Kanallarda her gün farklı dizi, film, yarışma ve haber programları izleyici karşısına çıkıyor. Bugün ekrana gelecek olan yapımları merak eden izleyiciler kanalların yayın akışlarını kontrol ediyor. 13 Mayıs 2025 TV yayın akışı ''Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt veriyor. İşte 13 Mayıs 2025 TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2025 - 08:26 Güncelleme: 13.05.2025 - 08:26
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        • 1

          ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusunun yanıtı 13 Mayıs SalI günü kanallarda neler olduğunu merak eden seyirciler tarafından araştırılıyor. Bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımları kaçırmak istemeyenler TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı listelerini kontrol ediyor. İşte, 13 Mayıs 2025 TV yayın akışı...

        • 2

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:53 İstiklal Marşı ve Günün Programı

          05:55 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

          06:45 Hangimiz Sevmedik

          10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

          13:15 Seksenler

          14:20 Teşkilat

          17:40 Lingo Türkiye

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

          00:15 Türk Sineması "Yaşamak"

          02:10 Teşkilat

          04:45 Seksenler

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Mutfak Bahane

          16:00 Esra Erol’da

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Bir Gece Masalı

          00:20 Can Borcu

          03:0 Aldatmak

          05:50 Hercai

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Kavak Yelleri

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 Yaprak Dökümü

          13:30 Gelinim Mutfakta

          16:45 Arka Sokaklar

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Son Ültimatom

          22:30 Uzay Yolcuları

          00:30 Fırtınalı Soygun

          02:30 Yargı

          04:30 Poyraz Karayel

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          08:00 Bu Sabah

          10:00 Bahar

          12:30 Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Bahar

          00:15 Kızılcık Şerbeti

          02:30 Deha

          04:45 Siyah Kalp

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Güne Başlarken

          09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

          16:15 Aramızda Kalsın

          19:00 Star Haber

          20:00 Kral Kaybederse

          00:30 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema

          02:30 Sefirin Kızı

          05:00 Aramızda Kalsın

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          07:30 İlk Bakış

          08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

          10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

          12:30 Hudutsuz Sevda

          13:30 En Hamarat Benim

          16:45 Karagül

          19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

          20:00 Ölümlü Dünya 2

          00:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

          03:15 Adım Farah

          04:15 Her Yerde Sen

          06:00 Kefaret

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 Tuzak

          07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

          08:30 Gel Konuşalım

          10:55 Survivor Panorama / Canlı

          12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

          00:15 Survivor Ekstra / Canlı

          01:30 İşte Benim Stilim

          04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          13 MAYIS 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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