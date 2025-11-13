Söndürme uçağı ile irtibat koptu!

Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü’ne (OGM) ait iki adet AT-802 yangın söndürme uçağından biriyle Hırvatistan hava sahasında irtibatın kesildiğini duyurdu. Bakanlıktan “Kamuoyuna Duyuru” başlığıyla yapılan açıklamaya göre, iki uçak, Zagreb’te planlanan bakım faaliyeti için 12 Kasım Çarşamba günü saat 10.24’te Çanakkale’den havalandı.

18.25'TE TELSİZ İRTİBATI KESİLDİ

Meteorolojik koşullar nedeniyle Hırvatistan’ın Rijeka Havalimanı’nda geceleyen uçaklar, bugün (13 Kasım 2025 Perşembe) Türkiye saatiyle 17.38’de Zagreb Havalimanı’na gitmek üzere kalkış yaptı. Hava muhalefeti sebebiyle geri dönüşe geçen uçaklardan biri Rijeka’ya iniş yaparken, diğer uçakla TSİ 18.25’te telsiz irtibatı kesildi.

PİLOT ŞEHİT DÜŞTÜ

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı "Hırvatistan’da telsiz irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımızın enkazına Hırvatistan’ın Senj kenti yakınlarında ulaşılmıştır. Elim kazada şehit olan pilotumuza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum."