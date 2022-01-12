Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 12 Ocak Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Çakallarla Dans 4

22:00 Büyük Felaket

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Asi

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Logan: Wolverine

22:45 Sadakatsiz

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Kaderimin Oyunu

13:00 Serap Peköz ile Gerçepin Peşinde

16:00 Söz

18.40 Star Haber

20:00 Anemizi Saklarken

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:45 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Kanunsuz Topraklar

22:30 Hababam Sınıfı Üç Buçuk

TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)

12:15 Şefin Özel Konuğu (Altyazılı)

13:15 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 112 Acil Çağrı

21:30 Yabancı Sinema "Kaçış Yok" (Altyazılı)

23:30 Seneye Bu Zamanlar

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:15 Bu Sabah

10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

12:15 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Kapıcılar Kralı

21:45 Züğürt Ağa

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Masterchef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Masterchef Türkiye