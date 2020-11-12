Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 12 Kasım Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 SHOW Ana Haber (Canlı)

20.00 Alev Alev 'Dizi' (Yeni Bölüm)

22.30 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar)

01.30 Arıza 'Dizi' (Tekrar)

04.30 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20.00 Mucize Doktor

23.55 Hepsi Benim

01.45 Zuhal Topal'la Sofrada

03.30 Temizlik Benim İşim

04.30 Kadın

06.00 Şevkat Yerimdar

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.30 Star Haber

20.00 Kocan Kadar Konuş 'Yerli Sinema'

22.30 Kocan Kadar Konuş

00.30 Asura. Çılgınlar Şehri

03.00 Demet Ve Alişan İle Sabah Sabah

05.00 Erkenci Kuş

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.00 Kaptan Amerika: Kahramanların Svaşı 'Yabancı Sinema'

23.30 Kaptan Amerika: Kahramanların Svaşı 'Yabancı Sinema'

01.40 Gelinim Mutfakta (Tekrar)

04.00 Gelinim Mutfakta (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber Bülteni

20.00 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Yeni Bölüm)

00.20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01.35 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)

04.20 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Kalk Gidelim

23.45 3'te 3

01.00 Benim Adım Melek

03.55 Fazlası Zarar