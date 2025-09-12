Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 12 EYLÜL 2025 CUMA: Bugün TV’de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? Kanal D, ATV, TRT 1, Now, TV8, Star TV, Show TV yayın akışı

        TV yayın akışı 12 Eylül 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Gününü evde televizyon izleyerek geçirmeyi planlayan izleyiciler, bugün hangi dizi, film ve yarışma programlarının yayınlanacağını merak ediyor. Bu sebeple 12 Eylül 2025 TV yayın akışı listesi araştırılıyor. Kanalların yayın akışlarına göre, bugün iki dizi yeni sezon ilk bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Öte yandan Yunanistan-Türkiye basketbol maçı basketbolseverlerle buluşacak. İşte, 12 Eylül 2025 Cuma Kanal D, ATV, TRT 1, Now, TV8, Star TV, Show TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2025 - 10:41 Güncelleme: 12.09.2025 - 10:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          12 Eylülm 2025 TV yayın akışı gününü televizyon karşısında geçirecek olan seyirciler tarafından araştırılıyor. Bugün Show TV’nin reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti ile Kanal D’nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar yeni sezonuyla ekranlara dönüş yapıyor. Yunanistan-Türkiye basketbol maçı heyecanı TRT 1 ‘de yaşanacakken diğer kanalların yayın akışlarında filmler ve yarışmalar yer alıyor. Peki, bugün TV’de ne var? İşte, 12 Eylül Cuma Kanal D, ATV, TRT 1, Now, TV8, Star TV, Show TV, TV8 yayın akışı...

        • 2

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 Yaprak Dökümü

          14:00 Gelinim Mutfakta

          16:30 Aşk-ı Memnu

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Arka Sokaklar (Yeni Sezon)

          00:15 Meteor Kıyameti

          02:00 Poyraz Karayel

          04:15 Kuzey Güney

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          ATV YAYIN AKIŞI

          07:00 Kahvaltı Haberleri

          08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

          10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Can Borcu

          16:00 Esra Erol'da

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Gözleri Karadeniz

          22:50 Karanlık Sular

          00:40 Bizim Hikaye

          03:20 Kardeşlerim

          05:30 Ateş Kuşları

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:43 İstiklal Marşı

          05:45 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

          06:35 Kara Tahta

          09:20 Adını Sen Koy

          10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

          13:15 Seksenler

          15:55 Teşkilat

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          21:00 Yunanistan - Türkiye | FIBA Erkekler Eurobasket Yarı Final

          23:00 Eurobasket Özel

          00:00 Simitçi | Türk Sineması

          02:05 Seksenler

          02:55 Teşkilat

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          07:30 İlk Bakış

          08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

          10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

          12:30 Yasak Elma

          13:30 En Hamarat Benim

          16:30 Karagül

          19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber

          20:00 İllegal Hayatlar

          22:30 Şevket Yerimdar

          01:00 Aşk Mantık İntikam

          03:15 Yaz Şarkısı

          04:15 Bay Yanlış

          06:00 Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 İstanbullu Gelin

          09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

          17:15 Söz

          19:00 Star Haber

          20:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

          22:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

          01:00 Baba Ocağı

          03:00 Dürüye'nin Güğümleri

          05:00 Söz

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

          08:00 Bu Sabah

          10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

          12:30 Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Kızılcık Şerbeti (Yeni Sezon)

          00:15 Veliaht

          02:30 Kızılcık Şerbeti

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 Tuzak

          07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

          08:30 Oynat Bakalım

          09:00 Gel Konuşalım

          11:15 MasterChef Türkiye

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          20:00 MasterChef Türkiye

          00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          03:30 Gel Konuşalım

          12 EYLÜL 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ankara'daki 2 depremin ardından... Prof. Dr. Görür'den Başkent'e kritik uyarı!
        Ankara'daki 2 depremin ardından... Prof. Dr. Görür'den Başkent'e kritik uyarı!
        10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi
        10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi
        Arnavutluk kabinede yapay zeka bakana yer verdi
        Arnavutluk kabinede yapay zeka bakana yer verdi
        'Kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar' demişti... 13 gün arayla 2. saldırı!
        'Kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar' demişti... 13 gün arayla 2. saldırı!
        İzmir'de 2 polisi şehit etmişti! Baba ile atış talimi!
        İzmir'de 2 polisi şehit etmişti! Baba ile atış talimi!
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede!
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede!
        İlayda'yı, 'Kadınlar Günü'nde katletmişti... Bank cinayetinde karar!
        İlayda'yı, 'Kadınlar Günü'nde katletmişti... Bank cinayetinde karar!
        Okyanusun derinliklerinde yeni keşif
        Okyanusun derinliklerinde yeni keşif
        Jota Silva, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Jota Silva, Beşiktaş için İstanbul'da!
        4000 yıllık sofra sırrı!
        4000 yıllık sofra sırrı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Hileli bordroda fazla çalışma hesabı
        Hileli bordroda fazla çalışma hesabı
        "Yaptığım işte bir hazine buluyorum"
        "Yaptığım işte bir hazine buluyorum"
        Trakya ve Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı
        Trakya ve Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı
        Ali Koç'tan transfer açıklaması!
        Ali Koç'tan transfer açıklaması!
        Bakan Kurum yeni finansman modelinin detaylarını açıkladı
        Bakan Kurum yeni finansman modelinin detaylarını açıkladı
        Onana'nın maliyeti belli oldu!
        Onana'nın maliyeti belli oldu!
        KFC Türkiye pazarına geri dönüyor
        KFC Türkiye pazarına geri dönüyor
        "Yunanistan'la benzer özelliklere sahibiz!"
        "Yunanistan'la benzer özelliklere sahibiz!"
        Dekoratif kemer felaketinde iddianame!
        Dekoratif kemer felaketinde iddianame!
        Habertürk Anasayfa