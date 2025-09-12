12 Eylülm 2025 TV yayın akışı gününü televizyon karşısında geçirecek olan seyirciler tarafından araştırılıyor. Bugün Show TV’nin reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti ile Kanal D’nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar yeni sezonuyla ekranlara dönüş yapıyor. Yunanistan-Türkiye basketbol maçı heyecanı TRT 1 ‘de yaşanacakken diğer kanalların yayın akışlarında filmler ve yarışmalar yer alıyor. Peki, bugün TV’de ne var? İşte, 12 Eylül Cuma Kanal D, ATV, TRT 1, Now, TV8, Star TV, Show TV, TV8 yayın akışı...