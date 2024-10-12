TV yayın akışı: 12 Ekim bugün TV'de neler var? İşte Star TV, Kanal D, ATV, Show TV tv yayın akışı

SİYAH KALP TEKRAR BÖLÜMÜYLE SHOW TV’DE

Siyah Kalp'in 5. Bölümünde; Karşılarında Nihayet’i gören Melek ve Nuh şaşkınlıklarını gizleyemezler. Sumru da olacakları uzaktan izlemektedir. Sevilay’ın Hikmet için, Cihan ile evlenmeyi kabul etmesiyle konakta nikah hazırlıkları başlar. Ailesini düştükleri zor durumdan kurtarmaya çalışan Cihan, farklı yollar arar. Fakat karşılaştığı tek şey babasının ısrarıdır. Cihan ile evlenmek istemeyen Sevilay zor durumdadır. Buna rağmen duygularının arkasında durmaya çalışırken yeni dostlukların da temelini atacaktır. İkizler düştükleri durumlara karşı her ne kadar güçlü dursalar da sevgi açlığı onları daha nice hayal kırıklığına itecektir.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 Bahar

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Sandık Kokusu

15:45 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Siyah Kalp

23:30 Deha

02:15 Sandık Kokusu

POWER RANGERS KONUSU

Saban'ın Power Rangers filmi, yaşadıkları küçük Angel Grove kasabasının ve tüm dünyanın bir uzaylı tehdit tarafından ortadan kaldırılma sınırında olduğunu öğrendiklerinde olağanüstü bir şey haline gelmeleri gereken beş sıradan genci izliyor. Kader tarafından seçilen kahramanlarımız, gezegeni kendilerinden başkasının kurtaramayacağını anlarlar. Ancak bunu yapmak için, gerçek hayattaki sorunlarının üstesinden gelmek zorunda kalacaklar ve çok geç olmadan, Power Rangers olarak bir araya gelecekler.

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:30 Fırıldak Ailesi (Yerli Sinema)

11:15 Aramızda Kalsın

16:00 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Power Rangers (Yabancı Sinema)

22:30 Power Rangers (Yabancı Sinema)

00:30 Güzel Köylü