Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam TV yayın akışı: 12 Ekim bugün TV’de neler var? İşte Star TV, Kanal D, ATV, Show TV tv yayın akışı

        TV yayın akışı: 12 Ekim bugün TV'de neler var? İşte Star TV, Kanal D, ATV, Show TV tv yayın akışı

        Televizyon kanallarında yayınlanan yapımlar belli oldu. Bugün hangi dizilerin yayınlanacağını merak eden izleyiciler, 12 Ekim TV yayın akışı listesi araştırmasına çıktı. Peki, Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte,  Star TV, Kanal D, ATV, Show TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2024 - 15:32 Güncelleme: 12.10.2024 - 15:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bu akşam birbirinden farklı türde yapım ekrana gelecek. "Akşama ne izlesem?" diye düşünüler için bir televizyon rehberi hazırladık. İşte, Tv yayın akışı 12 Ekim 2024

        • 2

          SİYAH KALP TEKRAR BÖLÜMÜYLE SHOW TV’DE

          Siyah Kalp'in 5. Bölümünde; Karşılarında Nihayet’i gören Melek ve Nuh şaşkınlıklarını gizleyemezler. Sumru da olacakları uzaktan izlemektedir. Sevilay’ın Hikmet için, Cihan ile evlenmeyi kabul etmesiyle konakta nikah hazırlıkları başlar. Ailesini düştükleri zor durumdan kurtarmaya çalışan Cihan, farklı yollar arar. Fakat karşılaştığı tek şey babasının ısrarıdır. Cihan ile evlenmek istemeyen Sevilay zor durumdadır. Buna rağmen duygularının arkasında durmaya çalışırken yeni dostlukların da temelini atacaktır. İkizler düştükleri durumlara karşı her ne kadar güçlü dursalar da sevgi açlığı onları daha nice hayal kırıklığına itecektir.

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          07:30 Bahar

          10:00 Cumartesi Sürprizi

          13:00 Sandık Kokusu

          15:45 Kızılcık Şerbeti

          18:25 Hafta Sonu Ana Haber

          20:00 Siyah Kalp

          23:30 Deha

          02:15 Sandık Kokusu

        • 3

          YALAN BU AKŞAM KANAL D’DE!

          Hazal’ı kaybetme korkusuyla hastaneye götüren Melike ona yine sevgisiyle derman olmaya çalışırken, Hazal ona karşı tepkilidir. Hazal’ın kendisini şikayet etmesinden korkan Berrin, çareyi Yusuf’ta arar. Yusuf, Cengiz’i kurtarmak için yaptığı iyilikleri hatırlatarak Hazal’ın Berrin’i şikayet etmesini engeller. Kerim de bulduğu ipuçlarını takip ederek Haluk Aksoy cinayetiyle ilgili önemli bir gerçeğe ulaşır. Yusuf Kaleli tam anlamıyla köşeye sıkışmışken Hazal’ın Karaca mirasından önemli bir pay aldığını ve Zehra’ya oyun oynadığını anlar. Böylece Yusuf, Hazal üzerinden bambaşka bir plan kurar. Diğer yandan annesinin Tuna’ya olan yaklaşımını değiştirmek isteyen Duru, güzel bir sürpriz planlar. Ama planı düşündüğünün aksine Tuna ve annesi arasındaki gerilimi arttırdığı gibi, onu da ikisi arasında bir seçim yapmak zorunda bırakır.

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          08:30 Konuştukça

          09:45 Magazin D Cumartesi

          13:00 Arda'nın Mutfağı

          14:00 Arka Sokaklar

          16:00 İnci Taneleri

          18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

          20:00 Yalan

          00:15 Arka Sokaklar

        • 4

          SİYAH KALP TEKRAR BÖLÜMÜYLE SHOW TV’DE

          Siyah Kalp'in 5. Bölümünde; Karşılarında Nihayet’i gören Melek ve Nuh şaşkınlıklarını gizleyemezler. Sumru da olacakları uzaktan izlemektedir. Sevilay’ın Hikmet için, Cihan ile evlenmeyi kabul etmesiyle konakta nikah hazırlıkları başlar. Ailesini düştükleri zor durumdan kurtarmaya çalışan Cihan, farklı yollar arar. Fakat karşılaştığı tek şey babasının ısrarıdır. Cihan ile evlenmek istemeyen Sevilay zor durumdadır. Buna rağmen duygularının arkasında durmaya çalışırken yeni dostlukların da temelini atacaktır. İkizler düştükleri durumlara karşı her ne kadar güçlü dursalar da sevgi açlığı onları daha nice hayal kırıklığına itecektir.

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          07:30 Bahar

          10:00 Cumartesi Sürprizi

          13:00 Sandık Kokusu

          15:45 Kızılcık Şerbeti

          18:25 Hafta Sonu Ana Haber

          20:00 Siyah Kalp

          23:30 Deha

          02:15 Sandık Kokusu

          POWER RANGERS KONUSU

          Saban'ın Power Rangers filmi, yaşadıkları küçük Angel Grove kasabasının ve tüm dünyanın bir uzaylı tehdit tarafından ortadan kaldırılma sınırında olduğunu öğrendiklerinde olağanüstü bir şey haline gelmeleri gereken beş sıradan genci izliyor. Kader tarafından seçilen kahramanlarımız, gezegeni kendilerinden başkasının kurtaramayacağını anlarlar. Ancak bunu yapmak için, gerçek hayattaki sorunlarının üstesinden gelmek zorunda kalacaklar ve çok geç olmadan, Power Rangers olarak bir araya gelecekler.

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

          09:30 Fırıldak Ailesi (Yerli Sinema)

          11:15 Aramızda Kalsın

          16:00 Söz

          19:00 Star Haber

          20:00 Power Rangers (Yabancı Sinema)

          22:30 Power Rangers (Yabancı Sinema)

          00:30 Güzel Köylü

        • 5

          KÖR NOKTA

          Kör Nokta dizisi final bölümü bu akşam ATV’de

          ATV YAYIN AKIŞI

          07:30 ATV'de Hafta Sonu

          10:00 Akıncı Çizgi Dizi

          10:20 Akıncı Çizgi Dizi

          11:00 Karadut

          14:00 Kuruluş Osman

          16:40 Karadut

          17:00 Alfa Kurt (Yabancı Sinema)

          19:00 ATV Ana Haber

          20:00 Kör Nokta (final)

          00:20 Bir Gece Masalı

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aile katliamı: 6 ölü!
        Aile katliamı: 6 ölü!
        21 kez bıçaklandı! Katilin yaşı: 15!
        21 kez bıçaklandı! Katilin yaşı: 15!
        Halkalı-Ispartakule ve Kapıkule-Çerkezköy için hedef 2025
        Halkalı-Ispartakule ve Kapıkule-Çerkezköy için hedef 2025
        Gelişen oyunumuzu keyifle izliyorum
        Gelişen oyunumuzu keyifle izliyorum
        Beyoğlu'nda polisi boynundan bıçakladı!
        Beyoğlu'nda polisi boynundan bıçakladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine'de değişim mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine'de değişim mesajı
        Galatasaray Kulübü'nün mali kongresi başladı
        Galatasaray Kulübü'nün mali kongresi başladı
        Yaşlı çift ormanda ölü bulundu!
        Yaşlı çift ormanda ölü bulundu!
        "Millilere tebrikler, Arda'ya bir abi tavsiyesi"
        "Millilere tebrikler, Arda'ya bir abi tavsiyesi"
        Borçlanma parası geri alınır mı?
        Borçlanma parası geri alınır mı?
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        6 aylık Aras da öldü! Bir aile yok oldu!
        6 aylık Aras da öldü! Bir aile yok oldu!
        Uçakta doğan bebekler nerenin vatandaşı oluyor?
        Uçakta doğan bebekler nerenin vatandaşı oluyor?
        2024’ün en çok iş yapan 10 korku filmi
        2024’ün en çok iş yapan 10 korku filmi
        Doğal mucize chia tohumunun faydaları nelerdir?
        Doğal mucize chia tohumunun faydaları nelerdir?
        Ayrıldılar
        Ayrıldılar
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Garip bir evlilik hikâyesi
        Garip bir evlilik hikâyesi
        Yeni dönemin motivasyonu duygusal değil bölgesel
        Yeni dönemin motivasyonu duygusal değil bölgesel
        Caz ve Türk Müziği'nin kesişim noktası: Mehmet Ali Sanlıkol
        Caz ve Türk Müziği'nin kesişim noktası: Mehmet Ali Sanlıkol
        Habertürk Anasayfa