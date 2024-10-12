TV yayın akışı: 12 Ekim bugün TV'de neler var? İşte Star TV, Kanal D, ATV, Show TV tv yayın akışı
Televizyon kanallarında yayınlanan yapımlar belli oldu. Bugün hangi dizilerin yayınlanacağını merak eden izleyiciler, 12 Ekim TV yayın akışı listesi araştırmasına çıktı. Peki, Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, Star TV, Kanal D, ATV, Show TV yayın akışı...
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Bu akşam birbirinden farklı türde yapım ekrana gelecek. "Akşama ne izlesem?" diye düşünüler için bir televizyon rehberi hazırladık. İşte, Tv yayın akışı 12 Ekim 2024
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SİYAH KALP TEKRAR BÖLÜMÜYLE SHOW TV’DE
Siyah Kalp'in 5. Bölümünde; Karşılarında Nihayet’i gören Melek ve Nuh şaşkınlıklarını gizleyemezler. Sumru da olacakları uzaktan izlemektedir. Sevilay’ın Hikmet için, Cihan ile evlenmeyi kabul etmesiyle konakta nikah hazırlıkları başlar. Ailesini düştükleri zor durumdan kurtarmaya çalışan Cihan, farklı yollar arar. Fakat karşılaştığı tek şey babasının ısrarıdır. Cihan ile evlenmek istemeyen Sevilay zor durumdadır. Buna rağmen duygularının arkasında durmaya çalışırken yeni dostlukların da temelini atacaktır. İkizler düştükleri durumlara karşı her ne kadar güçlü dursalar da sevgi açlığı onları daha nice hayal kırıklığına itecektir.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 Bahar
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Sandık Kokusu
15:45 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Siyah Kalp
23:30 Deha
02:15 Sandık Kokusu
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YALAN BU AKŞAM KANAL D’DE!
Hazal’ı kaybetme korkusuyla hastaneye götüren Melike ona yine sevgisiyle derman olmaya çalışırken, Hazal ona karşı tepkilidir. Hazal’ın kendisini şikayet etmesinden korkan Berrin, çareyi Yusuf’ta arar. Yusuf, Cengiz’i kurtarmak için yaptığı iyilikleri hatırlatarak Hazal’ın Berrin’i şikayet etmesini engeller. Kerim de bulduğu ipuçlarını takip ederek Haluk Aksoy cinayetiyle ilgili önemli bir gerçeğe ulaşır. Yusuf Kaleli tam anlamıyla köşeye sıkışmışken Hazal’ın Karaca mirasından önemli bir pay aldığını ve Zehra’ya oyun oynadığını anlar. Böylece Yusuf, Hazal üzerinden bambaşka bir plan kurar. Diğer yandan annesinin Tuna’ya olan yaklaşımını değiştirmek isteyen Duru, güzel bir sürpriz planlar. Ama planı düşündüğünün aksine Tuna ve annesi arasındaki gerilimi arttırdığı gibi, onu da ikisi arasında bir seçim yapmak zorunda bırakır.
KANAL D YAYIN AKIŞI
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Arka Sokaklar
16:00 İnci Taneleri
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yalan
00:15 Arka Sokaklar
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SİYAH KALP TEKRAR BÖLÜMÜYLE SHOW TV’DE
Siyah Kalp'in 5. Bölümünde; Karşılarında Nihayet’i gören Melek ve Nuh şaşkınlıklarını gizleyemezler. Sumru da olacakları uzaktan izlemektedir. Sevilay’ın Hikmet için, Cihan ile evlenmeyi kabul etmesiyle konakta nikah hazırlıkları başlar. Ailesini düştükleri zor durumdan kurtarmaya çalışan Cihan, farklı yollar arar. Fakat karşılaştığı tek şey babasının ısrarıdır. Cihan ile evlenmek istemeyen Sevilay zor durumdadır. Buna rağmen duygularının arkasında durmaya çalışırken yeni dostlukların da temelini atacaktır. İkizler düştükleri durumlara karşı her ne kadar güçlü dursalar da sevgi açlığı onları daha nice hayal kırıklığına itecektir.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 Bahar
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Sandık Kokusu
15:45 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Siyah Kalp
23:30 Deha
02:15 Sandık Kokusu
POWER RANGERS KONUSU
Saban'ın Power Rangers filmi, yaşadıkları küçük Angel Grove kasabasının ve tüm dünyanın bir uzaylı tehdit tarafından ortadan kaldırılma sınırında olduğunu öğrendiklerinde olağanüstü bir şey haline gelmeleri gereken beş sıradan genci izliyor. Kader tarafından seçilen kahramanlarımız, gezegeni kendilerinden başkasının kurtaramayacağını anlarlar. Ancak bunu yapmak için, gerçek hayattaki sorunlarının üstesinden gelmek zorunda kalacaklar ve çok geç olmadan, Power Rangers olarak bir araya gelecekler.
STAR TV YAYIN AKIŞI
08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:30 Fırıldak Ailesi (Yerli Sinema)
11:15 Aramızda Kalsın
16:00 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Power Rangers (Yabancı Sinema)
22:30 Power Rangers (Yabancı Sinema)
00:30 Güzel Köylü
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KÖR NOKTA
Kör Nokta dizisi final bölümü bu akşam ATV’de
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Akıncı Çizgi Dizi
10:20 Akıncı Çizgi Dizi
11:00 Karadut
14:00 Kuruluş Osman
16:40 Karadut
17:00 Alfa Kurt (Yabancı Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kör Nokta (final)
00:20 Bir Gece Masalı