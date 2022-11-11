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TV yayın akışı 11 Kasım 2022 Cuma: Bugün televizyonda neler var?

Bugün, haftanın son günü olması sebebiyle dizilerin yanı sıra birçok film de yayınlanacak. Gündüz yarışmalarla başlayan yayın akışı, akşama doğru kendisini dizi ve filmlere bırakacak. İşte, 11 Kasım Cuma günü televizyon yayın akışı...

Giriş: 11.11.2022 - 09:44 | Güncelleme: ABONE OL

  • 11 Kasım Cuma günü ekranlarda birçok türden yapım olacak. Bazı dizilerin yeni bölümleri yayınlanırken, bazı dizilerin tekrarı yayınlanacak. Peki 11 Kasım Cuma günü televizyonda neler var? İşte, 11 Kasım 2022 Cuma televizyon yayın akışı...

  • STAR TV

    07:00 Mesut Yar ile Bugün

    09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

    10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

    16:00 Toprak ile Fidanr

    18:15 Star Ana Haber

    19:00 Toprak ile Fidan

    20:00 Yalı Çapkını

    02:30 Toprak ile Fidan

    03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    05:30 Güzel Köylü

  • FOX

    07.15 İlker Karagöz ile Çalar Saat

    10.00 Ekonomi Arası

    10.05 Çağla ile Yeni Bir Gün

    13.00 En Hamarat Benim

    16.45 Yasak Elma

    19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

    20.00 İyilik

    23.30 Orta Sayfa

    01.30 Türk İşi Dondurma

    03.30 Her Yerde Sen

    05.45 Şevkat Yerimdar

  • TV 8

    06:00 Canım Annem

    07:15 8'de Sağlık

    08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa / Canlı

    10:30 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm

    12:45 Canım Annem / Yeni Bölüm

    14:00 Yazgı / Yeni Bölüm

    15:00 Kadere Karşı / Yeni Bölüm

    16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

    20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

    00:15 Tuzak

    02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

    04:30 Doya Doya Moda

  • ATV

    06:00 Bir Zamanlar Çukurova

    07:00 Kahvaltı Haberleri

    08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

    13:00 Atv Gün Ortası

    14:00 Mutfak Bahane

    16:00 Esra Erol'da

    19:00 Atv Ana Haber

    20:00 Yalnız Kurt

    00:20 Kardeşlerim

    03:20 Mutfak Bahane

    05:20 Bir Zamanlar Çukurova

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