Yayın akışı kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 11 Ekim Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV 8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

17:00 Çocuktan Al Haberi

18:45 Show Ana Haber

20:00 Arıza

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:15 Sadakatsiz

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Tarım Bizim Geleceğimiz

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:00 Sefirin Kızı

18:45 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara

23:15 Bir Demet Tiyatro

FOX TV YAYIN AKIŞI

15:30 Çocukluk

19:00 Gülbin Tosun ile Ana Haber

20:00 Öğretmen

23:15 Öğretmen- Tekrar

ATV YAYIN AKIŞI

16:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Maria ile Mustafa

TRT 1 YAYIN AKIŞI

14:40 Payitaht

18:55 Ana Haber

20:00 Rafadan Tayfa Göbeklitepe

21:45 Rusya-Türkiye

23:45 Uyanış: Büyük Selçuklu

TV8 YAYIN AKIŞI

17:30 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye