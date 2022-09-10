Hafta sonunu, televizyon karşısında getirecek izleyiciler, kanalları yayın akışını merak ediyor. Hafta sonu, gündüz ve akşam kuşağında birçok yerli ve yabancı yapım izleyici karşısına çıkacak. İşte, Show Tv, ATV, TV8, Kanal D, TRT 1, Star TV yayın akışı...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07.15 Çocuktan Al Haberi
10.00 Cumartesi Sürprizi
13.00 Bir Şansım Olsa
14:30 Feryat
16:30 Selvi Boylum Al Yazmalım
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
03:15 Selvi Boylum Al Yazmalım
04:45 Bir Şansım Olsa
05:30 Çiçek
ATV YAYIN AKIŞI
07: 30 ATV'de Hafta Sonu
10: 00 Şirinler - Yabancı Sinema
12: 00 Bir Küçük Gün Işığı
15: 00 Kardeşlerim
19: 00 Atv Ana Haber
20: 00 Kardeşlerim
00: 20 Bir Küçük Gün Işığı
03: 20 Zorlu Operasyon - Yabancı Sinema
05: 35 Bir Zamanlar Çukurova
TV 8 YAYIN AKIŞI
07:00 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 Süper 1 Takım
10:00 Bir Yemek Olsan
10:45 Gazete Magazin
13:15 MasterChef Türkiye
15:15 Küçük Ortak
18:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Doya Doya Moda
02:15 Canım Annem
04:15 Gazete Magazin
05:30 Bilginiz Olsun
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Çok Güzel Hareketler
15:45 Mahrumlar
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
23:45 Seversin
02:30 Sıradan Bir Adam
03:45 Müzik Arası
05:00 Yabancı Damat
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:25 Anadolu'da Yaşam
06:10 Kalk Gidelim
09:30 Bu Toprağın Sesi
10:30 Şefin Sağlıklı Masası
11:30 Gönül Dağı
15:45 Kasaba Doktoru
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
02:00 Gönül Dağı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
09:00 Çizgi Film
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Sucu Kamil
14:00 Duy Beni
17:00 Kiralık Aşk
18:45 Star Ana Haber20:00 Tünel
22:45 Ercan Saatçi ile Çok Akustik
01:00 Tünel
03:00 Aramızda Kalsın
05:00 Kiralık AşkYer
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