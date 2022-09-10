Hafta sonunu, televizyon karşısında getirecek izleyiciler, kanalları yayın akışını merak ediyor. Hafta sonu, gündüz ve akşam kuşağında birçok yerli ve yabancı yapım izleyici karşısına çıkacak. İşte, Show Tv, ATV, TV8, Kanal D, TRT 1, Star TV yayın akışı...

SHOW TV YAYIN AKIŞI 07.15 Çocuktan Al Haberi

10.00 Cumartesi Sürprizi

13.00 Bir Şansım Olsa

14:30 Feryat

16:30 Selvi Boylum Al Yazmalım

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

03:15 Selvi Boylum Al Yazmalım

04:45 Bir Şansım Olsa

05:30 Çiçek

ATV YAYIN AKIŞI 07: 30 ATV'de Hafta Sonu

10: 00 Şirinler - Yabancı Sinema

12: 00 Bir Küçük Gün Işığı

15: 00 Kardeşlerim

19: 00 Atv Ana Haber

20: 00 Kardeşlerim

00: 20 Bir Küçük Gün Işığı

03: 20 Zorlu Operasyon - Yabancı Sinema

05: 35 Bir Zamanlar Çukurova

TV 8 YAYIN AKIŞI 07:00 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 Süper 1 Takım

10:00 Bir Yemek Olsan

10:45 Gazete Magazin

13:15 MasterChef Türkiye

15:15 Küçük Ortak

18:00 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Doya Doya Moda

02:15 Canım Annem

04:15 Gazete Magazin

05:30 Bilginiz Olsun

KANAL D YAYIN AKIŞI 07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Çok Güzel Hareketler

15:45 Mahrumlar

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

23:45 Seversin

02:30 Sıradan Bir Adam

03:45 Müzik Arası

05:00 Yabancı Damat

TRT 1 YAYIN AKIŞI 05:25 Anadolu'da Yaşam

06:10 Kalk Gidelim

09:30 Bu Toprağın Sesi

10:30 Şefin Sağlıklı Masası

11:30 Gönül Dağı

15:45 Kasaba Doktoru

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

02:00 Gönül Dağı

STAR TV YAYIN AKIŞI 07:00 İki Aile

09:00 Çizgi Film

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Sucu Kamil

14:00 Duy Beni

17:00 Kiralık Aşk

18:45 Star Ana Haber20:00 Tünel

22:45 Ercan Saatçi ile Çok Akustik

01:00 Tünel

03:00 Aramızda Kalsın

05:00 Kiralık AşkYer