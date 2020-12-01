Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 1 Aralık Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)

18.45 Show Ana Haber (Canlı)

20.00 Güldür Güldür Show (Yeni Bölüm)

23.15 Yağmur: Kıyamet Çiçeği 'Yerli Sinema'

01.45 Çukur 'Dizi' (Tekrar)

05.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

16.00 Zuhal Topal'la Sofrada

19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20.00 Baraj

00.15 Zümrüdüanka

03.00 Kefaret

05.00 Kadın

06.00 Şevkat Yerimdar

STAR TV YAYIN AKIŞI

16.30 Söz

18.30 Star Haber

20.00 Berlin Kaplanı 'Yerli Sinema'

22.15 Sol Yanım

00.45 Tekken

02.20 Tekken

03.40 Demet Ve Alişan İle Sabah Sabah

05.30 Geniş Aile

KANAL D YAYIN AKIŞI

16.00 Yatıya Misafirim Var

18.45 Kanal D Haber

20.00 Hekimoğlu 'Dizi' (Yeni Bölüm)

02.30 Yatıya Misafirim Var (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

16.20 Esra Erol'da

19.00 Ana Haber Bülteni

20.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Yeni Bölüm)

00.20 Hercai 'Dizi' (Tekrar)

02.20 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)

05.20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

17.15 Seksenler (altyazılı)

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Masumlar Apartmanı

00.15 Gönül Dağı

03.15 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

05.00 Şefin Özel Konuğu