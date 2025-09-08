TV'de ilk kez! Türkler Çıldırmış Olmalı 2: Mavi Vatan filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Türkler Çıldırmış Olmalı 2: Mavi Vatan filmi, 8 Eylül Pazartesi günü TV'de ilk kez Show TV ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Senaryosu ve yönetmenliğini Murat Aslan'ın üstlendiği film, 2024 yılında vizyona girdi. Türkler Çıldırmış Olmalı filminin devamı niteliğinde olan yapım, ilgi çekici senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosu ile vizyona girdiği dönemde izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Peki, "Türkler Çıldırmış Olmalı 2: Mavi Vatan filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte Türkler Çıldırmış Olmalı 2: Mavi Vatan filmi konusu ve oyuncuları...
Türkler Çıldırmış Olmalı 2: Mavi Vatan filmi, bu akşam Show TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Filmin başrollerini Ömer Başdoğan, Kadir Çöpdemir, Peker Açıkalın, İnan Ulaş Torun, Bülent Çolak paylaşıyor. Peki, "Türkler Çıldırmış Olmalı 2: Mavi Vatan filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Türkler Çıldırmış Olmalı 2: Mavi Vatan ne zaman çekildi?" İşte detaylar...
TÜRKLER ÇILDIRMIŞ OLMALI 2 MAVİ VATAN KONUSU NEDİR?
Fethiye’de korsan gemisiyle turistlere çılgın ada turları yapan ekip, Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerginliği önlemeye çalışacaklardır.
Asıl uzmanlık dalları askerlik olmayan ekip üyeleri, bunu kendi yöntemleriyle yaparken mavi vatanda başlarına kimsenin beklemediği işler gelecektir.
TÜRKLER ÇILDIRMIŞ OLMALI 2 MAVİ VATAN OYUNCULARI KİMLER?
Ömer Başdoğan
Kadir Çöpdemir
Peker Açıkalın
İnan Ulaş Torun
Bülent Çolak
Sadi Celil Cengiz
Yeşim Salkım
Gökçen Gökçebağ
Burhan Öcal
Atilla Olgaç
Zehra Yılmaz
Elif Güçkıran
TÜRKLER ÇILDIRMIŞ OLMALI 2 MAVİ VATAN NERDE ÇEKİLDİ?
Türkler Çıldırmış Olmalı 2: Mavi Vatan, Fethiye'nin turistik sahnelerini barındıran Muğla bölgesinde çekildi. Film çekimlerine Ölüdeniz civarında başlandı.