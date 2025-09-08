TV'de ilk kez! Türkler Çıldırmış Olmalı 2: Mavi Vatan filmi konusu nedir, ne zaman çekildi?

Türkler Çıldırmış Olmalı 2: Mavi Vatan filmi, bu akşam Show TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Filmin başrollerini Ömer Başdoğan, Kadir Çöpdemir, Peker Açıkalın, İnan Ulaş Torun, Bülent Çolak paylaşıyor. Peki, "Türkler Çıldırmış Olmalı 2: Mavi Vatan filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Türkler Çıldırmış Olmalı 2: Mavi Vatan ne zaman çekildi?" İşte detaylar...

TÜRKLER ÇILDIRMIŞ OLMALI 2 MAVİ VATAN KONUSU NEDİR?

Fethiye’de korsan gemisiyle turistlere çılgın ada turları yapan ekip, Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerginliği önlemeye çalışacaklardır.

Asıl uzmanlık dalları askerlik olmayan ekip üyeleri, bunu kendi yöntemleriyle yaparken mavi vatanda başlarına kimsenin beklemediği işler gelecektir.

TÜRKLER ÇILDIRMIŞ OLMALI 2 MAVİ VATAN OYUNCULARI KİMLER?

Ömer Başdoğan

Kadir Çöpdemir

Peker Açıkalın

İnan Ulaş Torun

Bülent Çolak

Sadi Celil Cengiz

Yeşim Salkım

Gökçen Gökçebağ

Burhan Öcal

Atilla Olgaç

Zehra Yılmaz

Elif Güçkıran TÜRKLER ÇILDIRMIŞ OLMALI 2 MAVİ VATAN NERDE ÇEKİLDİ? Türkler Çıldırmış Olmalı 2: Mavi Vatan, Fethiye'nin turistik sahnelerini barındıran Muğla bölgesinde çekildi. Film çekimlerine Ölüdeniz civarında başlandı.