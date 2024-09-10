TV'de ilk kez! Şuursuz Aşk filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Şuursuz Aşk filmi beyaz perdenin ardından bu akşam TV'de ilk kez sinemaseverlerle buluşacak. Senaryosunu ve yönetmenliğini Umut Ertek'in üstlendiği film 2019 yılında vizyona girmiştir. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, Şuursuz Aşk filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Şuursuz Aşk nerede çekildi? sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Şuursuz Aşk filmi konusuna ilişkin tüm detaylar...
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Başrollerini İsmail Hacıoğlu ve Ebru Şahin’in paylaştığı, Şuursuz Aşk filmi 10 Eylül Salı akşamı televizyon ekranlarında olacak. Hüzünlü bir aşk hikayesini konu alan film, başarılı ve geniş oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. Peki, Şuursuz Aşk filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Şuursuz Aşk nerede çekildi? İşte Şuursuz Aşk konusu ve oyuncuları...
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ŞUURSUZ AŞK KONUSU NEDİR?
Yusuf doğuştan engelli, siyasetten asla anlamayan, tek derdi, üniversitenin kampüs girişinde simit satıp annesine ekmek götürme kavgasındadır. İhtilalin kaos ortamından nasibini alan Yusuf, gözünü açtığında artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ve hayatı bambaşka bir hal alacaktır. Yusuf, dönemin akıl ve ruh sağlığı rehabilitasyon merkezine sevk edilir. Menekşe ise uzun zamandır hastanede ve geçmişinin silinmeyen izleriyle boğuşmaktadır. Yusuf, aynı hastanede rehabilite olan Menekşe ile karşılaşır ve her ikisinin de tamamen yabancı olduğu aşk duygusuyla şuursuz bir şekilde tanışarak; yeniden doğarlar.
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ŞUURSUZ AŞK FİLMİ OYUNCULARI
İsmail Hacıoğlu (Yusuf)
Ebru Şahin (Menekşe)
Tuncer Salman (Dündar)
Ruhi Sarı (Müfit)
Erdal Ayna (Memduh)
Seher Terzi (Halime)
Ali Buhara Mete (Nihat)
Emir Benderlioğlu (İşkenceci Polis)
Ayşegül Günay (Refiye)
Volga Sorgu Tekinoğlu (Rıza)
Emir Çiçek (İsam)
Burcu Kara (sezen)
Ayşen Batıgün (Mine)
Demet Oran (İkinci Doktor)
Çağlar Ozan Aksu (Berber)
ŞUURSUZ AŞK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Şuursuz Aşk filminin çekimleri İstanbul Sarıyer'de Bilezikçi Çiftliği'nde gerçekleştirildi.
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