Tolga Çevik ve İbrahim Büyükak'ın başrollerini paylaştığı Kalender Pide filmi, bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. 2025 yılında vizyona giren film, babasından kalan ve son zamanlarda işleri iyi gitmeyen restoranının mal sahibi tarafından satışa çıkarıldığını öğrenen Kalender’in, hayatına hiç beklenmedik şekilde giren kişi ile beraber bu satışı engellemek için aradığı yolları konu alıyor. Peki, Kalender Pide filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kalender Pide ne zaman çekildi? İşte detaylar...

KALENDER PİDE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

REKLAM advertisement1

Kalender Pide, tesadüfen birbirlerinin hayatına giren iki adamın başına gelenleri konu ediyor. Babasından kalan restoranı işleten Kalender’in işleri son zamanlarda pek iyi gitmez. Bu sırada Kalender, restoranının mal sahibi tarafından satışa çıkarıldığını öğrenir. Kalender, hayatına beklenmedik bir şekilde giren Öcü ile birlikte restoranın satışını engellemek için türlü yollar dener.

KALENDER PİDE OYUNCULARI KİMLER?

Tolga Çevik – Kalender

İbrahim Büyükak – Öcü

Esra Ruşan Almila Ada – Filiz Mustafa Kırantepe Gafur Uzuner Ekrem Aral Tuna – Köfte KALENDER PİDE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ? Kalender Pide filmi Bursa'nın tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü ilçesi İznik'te çekilmiştir.