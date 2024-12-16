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        Haberler Bilgi Magazin TV'de ilk kez! Çıkış Yok (No Way Up) filmi konusu nedir? Çıkış Yok oyuncuları kimler?

        TV'de ilk kez! Çıkış Yok (No Way Up) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Çıkış Yok (No Way Up) filmi 16 Aralık Pazartesi akşamı TV'de ilk kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosu Andy Mayson tarafından kaleme alınan film Claudio Fäh tarafından beyaz perdeye aktarılmıştır. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Çıkış Yok filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Çıkış Yok filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2024 - 19:10 Güncelleme: 16.12.2024 - 19:10
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        • 1

          Çıkış Yok filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Sophie McIntosh, Will Attenborough, Colm Meaney'in üstlendiği film, aksiyon, korku ve gerilim türündedir. Peki, Çıkış Yok (No Way Up) filmi konusu nedir? Çıkış Yok oyuncuları kimler? İşte Çıkış Yok filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          ÇIKIŞ YOK FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

          İçerisinde farklı geçmişlere ve bambaşka karakterlere sahip insanların olduğu bir uçak, Pasifik Okyanusu üzerinden geçerken düşer. Düşen uçakta hayatta kalan insanlar büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalır. Hava kaynakları gittikçe tükenmektedir ve tehlikeler dört bir yandan onlara yaklaşmaktadır. Suyun dibinde mahsur kalan insanlar, hayatta kalmak için zorlu bir mücadeleye girişir.

        • 3

          ÇIKIŞ YOK FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

          Sophie McIntosh

          Will Attenborough

          Jeremias Amoore

          Manuel Pacific

          Grace Nettle

          Phyllis Logan

          Colm Meaney

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