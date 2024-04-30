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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Tuzlaspor Tuzlaspor Başkanı İlhanlı hakkında yürütülen soruşturmada 5 futbolcu ifadeye çağırıldı - Futbol Haberleri

        Tuzlaspor Başkanı İlhanlı hakkında yürütülen soruşturmada 5 futbolcu ifadeye çağırıldı

        Tuzlaspor Başkanı Berzan İlhanlı hakkında yürütülen soruşturmada 2020-2021 yıllarında Tuzlaspor forması giyen 5 futbolcu tanık sıfatıyla ifadeye çağırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 20:50 Güncelleme: 30.04.2024 - 20:50
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        TFF 1. Lig takımlarından Tuzlaspor'un kulüp başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında "kara para aklama" ve "yasa dışı bahis" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 5 futbolcu tanık sıfatıyla ifadeye çağırıldı.

        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında "mal varlığı değerlerini aklama", "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet", "mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından açılan soruşturma sürüyor.

        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, 2020-2021 yıllarında Tuzlaspor forması giyen 5 futbolcu tanık sıfatıyla ifadeye çağırıldı.

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