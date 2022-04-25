Tuzlaspor: 4 - Adanaspor: 1

Stat: Eyüp

Hakemler: Bahattin Şimşek, Mehmet Ali Akkor, Burak Cansız

Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Erhan Kartal, İsmail Konuk, Posmac, Ferhat Öztorun (Dk. 80 Mustafa Emre Can), Diack, Rotman, Harris (Dk. 72 Kulakov), Çekdar Orhan (Dk. 62 Safa Kınalı), Ahmet Yazar (Dk. 72 Sedat Şahintürk), Ezeh (Dk. 80 Bardhi)

Adanaspor: Burak Çapkınoğlu, Evren Korkmaz, Donkor, Roche, Bennasser, Fıratcan Üzüm, Bruns (Dk. 77 İbrahim Aksu), Celil Yüksel, İsmail Erdoğan (Dk. 57 Harun Kaya), Ciss (Dk. 77 Hakan Eroğlu), Eren Karadağ (Dk. 57 Efe Tatlı)

Goller: Dk. 5 Çekdar Orhan, Dk. 34 ve 48 Harris, Dk. 52 Ezeh (Tuzlaspor), Dk. 20 Bennasser (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 54 Harris (Tuzlaspor), Dk. 65 Efe Tatlı, Dk. 72 Roche, Dk. 82 Donkor (Adanaspor)

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