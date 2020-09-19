Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Murat Erdoğan, Furkan Ürün, Gökhan Barcın

Tuzlaspor: Haydar Yılmaz, Erdem Özgenç, İsmail Konuk, Yohou, Yasin Güreler, Segbefia (Dk 90+3 Tarık Tekdal),Aykut Çeviker, Sarr (Dk. 46 Onat Kutay Kurt),Vedat Bora (Dk. 46 Pucko),Ahmet Yazar (Dk. 65 Nwakali),Özgür Can Özcan (Dk. 54 Gökcan Kaya)

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Berat Aydoğdu, Bilalli, Batuhan İşçiler, Nwankwo, Emre Şahin (Dk. 77 Görkem Fidan),Serdar Güncü, Ezeh, Otoo, Celal Emir Dede, Kethevoama (Dk. 67 Emirhan Çakır)

Gol: Dk. 57 Onat Kutay Kurt (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 29 Emre Şahin, Dk. 69 Emirhan Çakır, Dk. 81 Otoo, Dk. 86 Nwankwo (Balıkesirspor),Dk. 36 Ahmet Yazar, Dk. 81 İsmail Konuk, Dk. 84 Segbefia (Tuzlaspor)