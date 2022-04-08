Tuzla'da askeri alanda yangın

AA

Tuzla Piyade Okulu 41. Bakım Müdürlüğünde bulunan AR-GE Merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda emniyet, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.