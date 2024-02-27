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        Haberler Gündem Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan açıklamalar - Güncel haberler

        Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan açıklamalar

        Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Habertürk'te soruları yanıtladı. Şadi Yazıcı, "Adayın kendisini halka anlatması çok önemli. Dolayısıyla biz kendimizi anlatıyoruz" dedi. Yazıcı, "Kıran kırana dediğimiz mücadele söz konusu değil" ifadesini kullandı. Yazıcı, "Bir partinin aday çıkartıp çıkartmamasından ziyade sizin seçmeni kaybedip kaybetmemeniz çok önemli. Biz seçmenimizle iç içeyiz. Kaybetmemeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2024 - 20:39 Güncelleme: 27.02.2024 - 20:41
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        "Seçmenle iç içeyiz"
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        Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Habertürk'te soruları yanıtladı.

        Yazıcı'nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

        "ADAYIN KENDİSİNİ HALKA ANLATMASI ÇOK ÖNEMLİ"

        Tuzla'da bir partiden aday yok. Cumhur İttifakı'nın Milliyetçi Hareket Partisinin yok. Bir de herhalde DEM Partisi çıkarmıyor. Onun dışında hemen hemen herkes aday çıkardı. Hemen hemen bağımsız adaylarla beraber epeyce aday var bizde. Ama biz işimize bakıyoruz tabii kaç adayın olduğu önemli değil. Adayın kendisini halka anlatması çok önemli. Dolayısıyla biz kendimizi anlatıyoruz. Kaç aday var kaç rakip var falan değil. Biz vatandaşa kendimizi anlatmakla meşgulüz.

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        "KIRAN KIRANA DEDİĞİMİZ MÜCADELE SÖZ KONUSU DEĞİL"

        Ben 17 seçimdir Tuzla'dayım. İşimize bakarız. Kıran kırana dediğimiz mücadele söz konusu değil. Biz kendimizden emin vatandaşımızla beraber buluşmaya çalışıyoruz. 17 seçimde de şunu gördüm bir defa. Çok yaşadık. Hatta konuştuk da. Kimseyi kırmadan dökmeden herkese saygınlıkla, nezaketle, siyaset nezaketi ile gidiyor. Vatandaşımızla bazen karşılaşıyoruz. Kesiştiğimiz noktalar oluyor. Ama sonuçta herkes kendi işini yapıyor.

        "BİZ SEÇMENİMİZLE İÇ İÇEYİZ"

        Bir partinin aday çıkartıp çıkartmamasından ziyade sizin seçmeni kaybedip kaybetmemeniz çok önemli. Biz seçmenimizle iç içeyiz. Kaybetmemeye çalışıyoruz. X, y, z partileri oy almak için tabii ki mücadele edecekler. Bizde o oyu kaybetmemek için mücadele edeceğiz. Tabii ki sağ, sol veya orta merkezdeki partilerin birbirleri ile oy geçişleri, genel konular, genel gündemi etkileyecek yerel konular gündeme getiriliyor olsa da biz vatandaşımızla işimizi yerelde geçen bir seçim yerel sorunlarımızı, problemlerimizi, yaptıklarımızı, yapacaklarımızı konuşarak da yapıyoruz. Tabii ki bir tık etkileyecektir genel meseleler. Özellikle iktidar partisi için.

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