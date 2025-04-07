Telefon dolandırıcılığı tuzağına bu kez biri profesör 3 kişi daha düştü. Olayda 60 yaşındaki profesör N.K., 14 Mart günü cep telefonuyla arandı.

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, profesör N.K.’ya organize bir suç örgütünün, kendisinin kimlik bilgilerini kullanarak çeşitli eylemlerde bulunacağı bilgisine ulaştıklarını söyledi.

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1 KİLO 285 GRAM ALTINI VERDİ

Bu organize suç örgütüne yönelik gizlilik içinde operasyon yapılacağını belirten dolandırıcılar, N.K.'ya, "Senin banka hesabında veya evde bulunan ne kadar para, döviz, ziynet eşyası varsa bize ver. Operasyon sürecinde güvene alacağız. Operasyon sonrası paralarınızı geri vereceğiz" dedi. Telefon görüşmelerine inanan N.K., evinde bulunan 4 milyon 762 bin TL değerinde 1 kilo 285 gram ziynet eşyasını elden dolandırıcılara verdi. Olayın ardından dolandırıldığını anlayan profesör N.K. şikayette bulundu.

AYNI YÖNTEMLE İKİ KİŞİ DAHA DOLANDIRILDI

Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, aynı yöntemle iki kişi daha dolandırıldı. 25 Mart günü Sancaktepe’de yaşayan 24 yaşındaki genç kadın telefon dolandırıcılara inanarak kendisine belirtilen hesaba 700 bin TL para gönderdi. Yine aynı tarihte bu kez Eyüpsultan’da oturan 65 yaşındaki E.Y. adlı kişi de kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcıların hedefi oldu. E.Y., kendisini arayan dolandırıcılara verdikleri banka hesabına 185 bin TL para gönderdi.

YAKALANDILAR Bu üç olayla ilgili çalışma yapan Asayiş şube Müdürlüğü Dolandırıcılık büro Amirliği ekipleri şüphelileri kısa sürede tespit etti. Düzenlenen operasyonla 3 dolandırıcı yakalandı. Profesör N.K.’dan elden ziynet eşyasını aldığı belirlenen 29 yaşındaki S.A. adlı şüphelinin 2 yaralama ve 2 uyuşturucu madde suçundan kaydı olduğu belirlendi. Yakalanan 3 şüpheli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.