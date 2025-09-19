Yaz ayları sona ermesine rağmen bazı ünlü isimler, Ege'nin koylarından kopamadı. O isimlerden biri de Tuvana Türkay. Ünlü oyuncu, ablası Katre Türkay ile tekne tatili yapıyor.

Abla - kardeş, Göcek'te denizin ve güneşin tadını çıkarıyor.

Katre Türkay

Tuvana Türkay, keyifli anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Türkay, sörf tahtasının üzerinde yoga yaptığı anları da paylaşmayı ihmal etmedi.

Tuvana Türkay, teknede fasulye ayıkladığı anlarda da ablasına poz verdi.

Defne Samyeli de yazı geride bırakamayan ünlülerden biri. Bodrum'daki tatilini sürdüren Samyeli, dün fotoğraflarını yayımlamıştı.