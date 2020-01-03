Ailem huzurlu, sağlıklı ve hep yanımda olsun. Küçümenlerim sağlıklı ve uzun ömürlü olsun. Evim hep derli toplu ve temiz olsun. İşlerim kalbimden geçtiği şekilde olsun. Set çantam eksiksiz ve düzenli olsun. Set yemeğimi bir gece önceden yapacak gücüm hep olsun. Evet... Hayatımın bütün huzur özeti ve dilek rutini bu kadar. Bitti, Amin...