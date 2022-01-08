Tuvana Türkay'dan 'Geceler'

EMİRHAN ÖZHAN'DAN YENİ ŞARKI

Emirhan Özhan, önümüzdeki günlerde yepyeni bir single olan "Derman" ile müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

"Derman" adlı şarkının söz ve müziği Özhan'a ait olan parçanın mix, mastering ve aranjesi, yurt dışında 50'den fazla şarkıya imzasını atan Baran Özhan tarafından yapılıyor.

SÜRPRİZ DÜET

Şarkıya sürpriz olarak Ferah Zeydan da eşlik ediyor. Emirhan Özhan, "Ferah Zeydan ile yaptığımız ilk düet. Çok başarılı bir çalışma oldu." dedi.