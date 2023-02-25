Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili vuran deprem felaketinin ardından Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çok sayıda bina yerle bir olurken, yüzlerce kişi yaşamını yitirdi. Depremin ardından Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çöken binalara ilişkin savcılıklar tarafından soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda Gaziantep'in Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak gözaltına alınırken, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Peki, "Tutuklanan Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak kimdir? Ökkeş Kavak kaç yaşında ve nereli? " İşte Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın hayatı ve siyasi kariyeri...