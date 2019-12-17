Neşet Dişkaya ndiskaya@cyh.com.tr

Yerel seçimlerde Urla Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan İbrahim Burak Oğuz'un "FETÖ üyesi olma" iddiası ile tutuklanmasının yankıları İzmir'de sürüyor. Oğuz'un tutuklanmasına gerekçe olan iddialara HABERTÜRK ulaştı.

Banka Asya'da hesabı bulunduğu öne sürülen Oğuz'un terör örgütü FETÖ ile bağlantısının bulunduğu yönünde 3 kişinin ayrı ayrı ifade verdiği öğrenildi. İzmir Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan 3 kişinin Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un FETÖ bağlantılarını anlattığı ileri sürüldü.

İfadelerde, Oğuz'un FETÖ'nün Kemaraltı'ndaki yapılanmasının içerisinde bulunduğu, Buca'da sohbet imamlığı yaptığı, Yamanlar Koleji'ndeki sohbetlere katıldığı ileri sürüldü. Aynı zamanda FETÖ ile bağlantılı olduğu ileri sürülen mali müşavirler ve çeşitli meslek grupları ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan bir kişinin de Belediye Başkanı Oğuz'un FETÖ ile bağlantılı mali müşavirlerin sohbet toplantılarına katıldığını iddia ettiği öğrenildi. Aynı kişinin ifadesinde sohbet toplantılarına katılan mali müşavirlerin örgütün şirketlerinin muhasebe işlerini takip ettiğini de öne sürdüğü bildirildi.

BYLOCK KAYDI YOK

Üç kişinin verdiği ifadeler üzerine çalışma başlatan İzmir polisi, Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un aynı zamanda Bank Asya'da hesabı bulunduğunu da belirledi. Bunun üzerine Terör ve Örgütlü Suçlar savcısı, Oğuz'u ifade işlemleri için adliyeye çağırdı. Oğuz, dün öğleden sonra savcı tarafından ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Cezaevine gönderilen Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un FETÖ'nün haberleşme ağı olan ByLock kullanıcısı olmadığı öğrenildi.