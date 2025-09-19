İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Bayrampaşa Belediyesine yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan, ardından da görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun savcılık ifadesi ortaya çıktı.

"KAFE YAPMAK İSTEDİKLERİNİ SÖYLEDİLER"

Hasan Mutlu savcılıkta verdiği ifadede, "Ş.T. Bayrampaşa Belediyesinde meclis üyesidir. Kendisi bundan yaklaşık 7-8 ay önce A.U. ile yanıma geldi. AVM önünde bir alan olduğunu ve burayı kiralayarak bir kafe yapmak istediklerini söyledi. Ben de 'Durumu bir araştırayım, hukuken belediyeyi zarara uğratmayacak bir imkan varsa yardımcı olayım' dedim. Ancak yerden herhangi bir şekilde haberim olmadığını belirterek görüşmeyi sonlandırdım. Bir defa bahsi geçen yerin keşfi için söz konusu yere gittim, akabinde bir daha gitmedim.

"KAFE YAPILAMAYACAĞINI İZAH ETTİM, KABUL ETMEDİ"

Burası 160 metrekarenin üzerinde ruhsat gerektirmeyen, günlük sökülüp takılabilen portatif sergi alanı mahiyetinde bir yerdir. Süreç içerisinde Ş.T. bu konuyla alakalı birçok defa benimle görüştü. Ben bu yerde, talep ettikleri kafenin yapılamayacağı konusunu diğer arkadaşlarımla Şakir Teker’e birkaç defa izah ettim; ancak kabul etmedi.

"BEN SÜREÇ İÇİNDE ŞİKAYETÇİ OLDUM" Daha sonraki süreçte şikayetçi oldum. Süreç içerisinde bir vatandaşın yanıma gelmesi ve burada yapılan kafeyle ilgili ihale sürecine katılmak istediğini belirtmesi üzerine burada kafe yapıldığını öğrendim. Devam eden süreçte Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü burasıyla ilgili yıkım kararı verdi. Bunun karşı tarafça İdare Mahkemesine taşındığını ve yürütmenin durdurulması kararı alındığını, akabinde mahkemece bu kararın kaldırıldığını öğrendim. Ben de zabıta müdürünü arayarak buranın boşaltılması ve sökülmesinin taraflara iletilmesini söyledim. O tarihte Emlak ve İstimlak Müdürü yanıma gelerek Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından buranın yıkılması gerektiğini bana söyledi. Ben de belediyemiz zan altında kalmasın diye zabıta müdürünü arayarak hızlı bir şekilde buranın sökülerek yediemine taşınması talimatını verdim" dedi. "3 MİLYON LİRA ALMA VE YÜZDE 25'LİK ORTAKLIK TALEBİNİ KABUL ETMEDİM" Mutlu ifadesinin devamında, "Süreç devam ederken o dönemde sosyal medyada yayınlanan ses kayıtlarından Alican bahsetti ancak ben ses kayıtlarının içeriğinden habersizdim. Ertesi gün ses kayıtlarını dinledim. Ses kayıtlarında anladığım kadarıyla B.Y., Ş.T.ve A.U. arasında geçen çeşitli konuşmalar vardı. Ses kayıtlarıyla ilgili suç duyurusunda bulunma kararı aldık.

"KİŞİLERİN USULSÜZ TALEPLERİ VARDI" B.Y.'ye durumu sorduğumda montaj olduğunu ve ses kayıtlarının kendisine ait olmadığını söyledi. Benim ses kayıtlarında geçen, tarafıma isnat edilen 3 milyon lira alma veya yüzde 25 ortaklık şeklindeki talebi kabul etmedim. Benim bu konuyla alakalı bu kişilerden böyle bir talebim olmadığı gibi bu kişilerin bana böyle bir teklifi olmamıştır. Bu kişilerin buranın kullanımıyla ilgili usulsüz talepleri vardı ancak bu kişilerden herhangi bir para ve ortaklık talebi gelmemiştir" cümlelerini kullandı. "USULSÜZLÜK YAPILMAMAKTADIR" Mutlu, "Hakkımda ifade veren bir inşaat şirketinin sahibi Yavuz Çağışkan’ın bildiği kadarıyla 3-4 binasında ruhsata aykırı şekilde yapılar yapması söz konusudur. Bu hususla alakalı ruhsata aykırı yapmış olduğu binalar dolayısıyla iskan alamamıştır. Adı geçen otel sahipleriyle herhangi bir tanışıklığım yoktur. Bu otelle ilgili CİMER’e yapılan başvuru üzerine bir inceleme yapıldı ve yaklaşık 14 milyon liralık bir ceza kesildi. Belediyeyi devraldığımızda yaklaşık 1.6 milyar lira civarında toplam borcu vardı. Ödemelerimizde bu borçlar dolayısıyla gecikme yaşanmaktadır; ancak herhangi bir şekilde usulsüzlük yapılmamaktadır" dedi.