Tutuklama olmalıydı "Vatanı korumak çocukları korumakla başlar ve çocuklar uzun kıyafetle korunmaz"

Bolu'da park içerisindeki tuvalette bölmeler arasındaki kırıklardan çocukları izlediği sırada yaptığı uygunsuz görüntüleri kaydedilen ve polise teslim edilen şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Konuyu haberturk.com için değerlendiren Akademisyen Hukukçu Avukat Dr. Ruşen Gültekin "Burada tutuklama kararı olmalıydı. Yargı baskıcı bir şekilde toplumu dizayn etmenin vasıtası haline geldi" yorumunda bulundu. Çocuk Hakları Savunucusu Avukat Beliz Özkan ise "Bu gibi olaylarda emsal oluşturması açısından tutuklama olabileceği kanaatindeyim" dedi.

ÇOCUKLAR UZUN KIYAFETLE KORUNMAZ

Avukat Dr. Ruşen Gültekin "Bana göre böyle bir olayda kişinin tutuklanması toplumda caydırıcı etkiyi yaratmak açısından önem arz ederdi. Bu yüzden ben bu kararı eleştiririm, mutlaka tutuklama veya adli kontrol kararı verirdim" dedi. "Bizde çocuğun istismarı kavramında en önemli olay temas" diyen Gültekin "'Biz neden çocuğun bu şekildeki tacizini istismar kavramı içinde daha ağırlaştırılmış olarak cezalandırmıyoruz?'un cevabını verelim. Çocuğun cinsel istismarı suçtur. Vatanı korumak çocukları korumakla başlar ve çocuklar uzun kıyafetlerle korunmaz" ifadelerini kullandı.

YARGIDA ÇİFTE STANDART ALGISI

Türkiye'de uzun zamandır yargının çifte standartla hareket ettiği ile ilgili yaygın bir kanaat olduğuna dikkat çeken Avukat Dr. Ruşen Gültekin "Siyasi iktidarla yakın olduğu zaman kişilerin tutuklanmadığı, muhalif kanatta olduğu zaman tutuklandığı yönünde bir algı var ve bu algı yargı tarafından giderilmiyor" şeklinde konuştu. Gültekin "Yargıçlar toplumdaki endişeleri gözlemlemeli ve toplumun nabzını tutabilmeli. Söz konusu olaydaki şahsın tutuklanmaması maalesef bu potansiyeldeki başka kişilere de güç verecektir" uyarısında bulundu.

KİME GÖRE, NEYE GÖRE?

Kararın tartışmalı olduğunu belirten Çocuk Hakları Savunucusu Avukat Beliz Özkan ise "Özel hayatın gizliliğini ihlal mi ya da çocuğun cinsel istismarına teşebbüs suçu mu oluşur tartışmak lazım ama her iki durumda da tutuklama kararının gelmesini8n önemli bir emsal oluşturacağını düşünüyorum" dedi. Özkan "Bazı olaylarda adli merciler çok kolay tutuklamalara sevk ederken böyle gerekli durumlarda tutuklama tedbirini uygulamaktan maalesef kaçınıyorlar. Kime göre, neye göre? sorusunun yanıtı bende yok, böyle olmamalı" şeklinde konuştu.

MERCİ SOSYAL MEDYA DEĞİL HAKİMLER

Bazı olaylarda sosyal medyada oluşan tepkinin ardından tutuklamaların gerçekleştiğine dikkat çeken Avukat Beliz Özkan "Sosyal medya yargılama merci değil bu görev savcı ve hakimlerimizde" ifadelerini kullandı. Özkan "Gerektiği yerde tutuklamaya sevk edilmemesi, yargılamaların çok uzun sürmesi, adli kontrollerin uygulanması gibi etkin yargılamaların çok olmadığı kanaatindeyim" dedi.